15 Ucapan Menyentuh Hari Ibu 22 Desember 2022 Bahasa Inggris dan Indonesia, Jadikan Status di Medsos 

TRIBUNJABAR.ID - Berikut ini kumpulan ucapan menyentuh Hari Ibu dalam Bahasa Inggris lengkap dengan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia.

Setiap tanggal 22 Desember 2022, masyarakat Indonesia akan menyambut peringatan Hari Ibu 2022.

Meski bukan peringatan hari libur nasional, Hari Ibu menjadi momen istimewa dan banyak diingatkan sejumlah orang.

Pada momen Hari Ibu inilah menjadi momen para anak-anak mengekspresikan ungkapan kasih sayang terhadap ibu tercinta yang telah berjasa.

Hari ibu cukup banyak diingat dan biasanya akan dihiasi ungkapan kasih sayang untuk Ibu di media sosial.

Anda juga bisa membagikan ucapan menyentuh di Hari Ibu 2022 di media sosial.

Supaya lebih berkesan ucapan menyentuh kasih sayang tersebut dapat disampaikan dalam Bahasa Inggris.

Berikut inilah ucapan menyentuh Hari Ibu 2022 pada 22 Desember 2022 dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, dikutip dari shutterfly.com.

1. “A Mother is your first friend, your best friend, your forever friend,” - Unknown.

“Ibu adalah teman pertamamu, teman terbaikmu, dan temanmu selamanya,” - Anonim.

2. “When you are looking at your mother, you are looking at the purest love you will ever know,” - Charley Benetto.

“Ketika kamu sedang melihat ibumu, kamu melihat sebuah bentuk cinta paling tulus,” - Charley Benetto.

3. “Mother is the heartbeat in the home and without her, there seems to be no heartthrob,” - Leroy Brownlow.

“Ibu adalah denyut jantung di dalam sebuah rumah dan tanpa dirinya, akan serasa hilang denyut tersebut,” - Leroy Brownlow.