Klasemen Liga 1 Pekan Ke-14, Bali United Geser PSM Makassar, Persib Bandung di Poisi Ke-7

TRIBUNJABAR.ID - Klasemen Liga 1 pekan ke-14 terjadi perubahan di papan atas. Bali United berhasil menggeser PSM Makasar. Persib Bandung berada di posisi ke-7.

Bali United menggeser PSM Makassar di klasemen Liga 1 pekan ke-14 setelah menang atas Madura United 3-1 di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Senin (12/12/2022).

Bali United berhasil mengumpulkan 30 poin, dari 10 kemenangan, belum pernah imbang, dan empat kali kalah.

PSM Makassar gagal mempertahankan poisinya stelah hanya bermain imbang 0-0 dengan Bhayangkara FC di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Senin (12/12/2022).

PSM Makassar yang berada di posisi kedua mengumpulkan poin 29 poin dari 8 kali menang, 5 kali imbang, dan belum pernah kalah. PSM Makassar juga masih memiliki satu pertandingan sisa.

Bali United bakal nyaman di puncak klasemen Liga 1 pekan ke-14 karena tim pesaingnya sudah bertanding, Senin dan kemarin.

Borneo FC yang berpotensi mengganggu posisi dua besar juga memperoleh hasil kurang menggembirakan. Mereka hanya bermain imbang 0-0 dengan Sleman.

Borneo FC berada di posisi ketiga dengan 27 poin dari 8 kali menang, 3 kali imbang, dan 3 kalah.

Di bawahnya ada Madura United dengan mengupulkan 26 poin dari 8 kali menang, 2 kali imbang, dan 4 kali kalah.

Persib Bandung mengoleksi koleksi 22 poin, dari hasil meraih tujuh kali kemenangan, satu kali imbang, dan empat kali kalah, dari 12 pertandingan, menempati posisi ke-7.

Jadwal Liga 1 Hari Ini

Jadwal Liga 1 hari ini bakal ada tiga pertandingan, yakni Persikabo 1973 vs Arema FC, Persis Solo vs Barito Putera, dan Dewa United vs Persib Bandung.

Dewa United vs Persib Bandung bakal jadi sorotan. Kemenangan Persib Bandung laima kali secara beruntun menarik perhatian pecandu sepak bola.

Dewa United vs Persib Bandung akan digelar di Stadion Manahan Solo, Rabu (14/12/2022).