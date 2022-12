Hadir Dengan Warna Baru, New Honda PCX160 Tampil Makin Mewah

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - PT Astra Honda Motor (AHM) memperkenalkan varian warna baru pada skutik premium New Honda PCX160. Pilihan warna terbaru pada model ini semakin sarat dengan kesan mewah masa kini, eksklusif, dan semakin gagah dilengkapi dengan beragam fitur unggulan terbaik yang mampu memberikan kebanggaan ketika berkendara.

New Honda PCX160 menawarkan varian warna terbaru, yaitu Royal Matte Blue yang hadir dengan kombinasi warna biru di bodi bagian atas dan hitam di bagian bawah, pilihan warna teranyar lainnya Magnificent Red, dan Brilliant Black melengkapi varian Wonderful White yang telah hadir pada tipe CBS dilengkapi dengan penyematan emblem 3D dengan desain teranyar. Sedangkan untuk tipe ABS, warna terbaru yaitu Imperial Matte Blue hadir melengkapi varian warna lainnya yaitu Majestic Matte Red, Wonderful White, dan Glorious Matte Black. Tipe ABS hadir dengan sentuhan velg berwarna burnt titanium dan penyematan emblem 3D berwarna gold yang semakin memperkuat kesan mewah, yang sesuai dengan gaya hidup dan karakter berkendara motor skutik premium masa kini.



Direktur Marketing AHM Thomas Wijaya mengatakan varian warna terbaru pada New Honda PCX160 dihadirkan untuk memenuhi permintaan para pecinta skutik premium di Tanah Air dengan tampilan mewah dan gagah yang sesuai dengan lifestyle para pengendaranya.



“Melalui kehadiran warna baru pada New Honda PCX160, kami ingin konsumen semakin memiliki pilihan partner berkendara ditemani dengan desain terbaik dan beragam fitur canggih yang telah kami sematkan pada model ini,” ujar Thomas.



New Honda PCX160 mengusung mesin generasi terbaru dengan kapasitas 160cc 4 katup eSP+, berpendingin cairan, yang mampu mengurangi gesekan dan menghasilkan tenaga maksimal hingga 11,8 kW @8500 rpm dengan torsi puncak 14,7 Nm @6500 rpm. Sensasi bertenaga yang dihadirkan skutik premium ini mampu mewujudkan kesenangan berkendara.



Fitur Honda Selectable Torque Control (HSTC) memberikan rasa aman dalam mendukung performa terbaik model ini saat melintasi kondisi jalan yang licin. Kehadiran fitur ini mampu memberikan sensasi kesenangan mengendarai skutik premium ini tetap terjaga. New Honda PCX160 mampu mengkonsumsi bahan bakar mencapai 45 Km/l. Pengetesan dilakukan melalui pengaktifan fitur ramah lingkungan Idling Stop System dengan metode pengetesan WMTC-EURO 3.



Dilengkapi fitur Honda Smart Key yang dilengkapi alarm dan answer back system pada semua tipe mempu memberikan kebanggaan serta tampilan berkelas. Dari sisi fitur fungsional, model premium ini memiliki fitur penyimpanan luggage box terbesar di kelasnya berkapasitas 30 liter yang mampu menyimpan berbagai perlengkapan sehingga praktis ketika digunakan dalam berkendara. Tampilan digital panelmeter yang canggih dan mudah dilihat serta All LED Lighting System yang menghadirkan kesan canggih, mewah dan modern.



Model ini didukung ban tubeless yang lebar dengan ukuran ban depan 110/70-14 dan belakang 130/70-13 melalui sentuhan desain velg baru Y shaped 5 spoke. Fitur keselamatan seperti Anti-Lock Braking System (ABS) juga disematkan pada New Honda PCX160 yang mampu semakin memberikan kenyamanan dan keamanan saat berkendara dalam aktivitas harian maupun menjalankan hobi bagi pengendaranya sehingga memberikan sensasi pengalaman berkendara big scooter yang menyenangkan.



Skutik premium Honda ini dipasarkan dengan harga on the road (OTR) DKI Jakarta Rp 32.179.000,- untuk tipe CBS dan Rp 35.610.000,- untuk tipe ABS,-.