Mengenal Ikatan Motor Honda Bandung, Pelopor Paguyuban Yang Berusia 2 Dekade

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Bandung menjadi salah satu kota dengan pengguna sepeda motor Honda terbesar di Jawa Barat. Dengan banyak klub-klub sepeda motor Honda di kota Bandung khususnya, maka sejak tahun 2002 lalu sebuah ikatan komunitas/paguyuban yang bernama Ikatan Motor Honda Bandung (IMHB).

Melihat sejarahnya, IMHB didirikan pada tanggal 07 Juli 2002 bertepatan dengan ulang tahun Tiger Association Bandung (TAB) yang ke-8 yang dilaksanakan di GOR Saparua Bandung.

Artinya, sudah dua dekade lebih paguyuban ini terbentuk dan masih tetap solid sampai sekarang untuk mempersatukan klub dan komunitas di kota Bandung.

Ikatan Motor Honda Bandung (IMHB). (istimewa)

Pada awalnya, IMHB diprakarsai oleh 3 orang dari perwakilan anggota klub diantaranya Kang Saeful (TAB), Kang Jeni (H 90 C) dan Kang Ian (CB 200) dan pada saat didirikan dihadiri oleh 9 klub sepeda motor Honda yang ada di kota Bandung, diantaranya Tiger Club Bandung (TAB), Bebek Owner Group (BOG), The Adventure of Duck (TAD), GL Pro Max Rider (GPMR), Honda Astrea Supra Team (HAST), New Megapro Club (NMC), Honda Classic s90z Club, Bandung Automotive Club Karisma (BACK), dan CB Honda Club (CBHC).

Dalam perjalanannya IMHB terus berkembang dan memiliki banyak anggota. Sampai tahun 2022 ini dibawah kepemimpinan Muhammad Faishal yang menjabat sebagai ketua umum sejak tahun 2021, jumlah anggota IMHB yang terdaftar sudah mencapai puluhan club/komunitas dengan total kurang lebih 6.000 member.

Angka tersebut berpotensi bertambah seiring berkembangnya klub-klub sepeda motor Honda baru yang bermunculan.

“Untuk terus menjaga silaturahmi sesama member, klub dan komunitas sepeda motor Honda anggota IMHB selalu menggelar Kopdar Rutin di Kota Bandung, di Minggu pertama digelar di CV Naga Mas Jl. Dipatiukur dan di Minggu ketiga setiap bulannya bertempat di Auto Glare Jl. Gatsu, Kota Bandung,” ujar Faisal selaku Ketua IMHB.

2 Dekade Ikatan Motor Honda Bandung (IMHB) ()

Faisal menambahkan, Komunitas Honda seperti IMHB menjadi partner sekaligus Brand Ambassador bagi Honda yang selalu aktif mengkampanyekan keselamatan berkendara #Cari_Aman di jalan raya, kepedulian sosial dan menjadi penghubung antara pengguna sepeda motor Honda dengan PT Astra Honda Motor dan Main Dealer.

Kekompakan dan kebersamaan yang solid member IMHB juga selalu berkontribusi untuk event-event besar Honda, salah satunya adalah sejarah hadirnya Honda Bikers Day (HBD) pertama yang di gelar di Lapangan Ketapang Doyong, Pangandaran pada 19 Desember 2008 lalu.

Hingga akhirnya berkat inisiatif dan ide untuk mempersatukan bikers Honda tak hanya di Jawa Barat saja tapi seluruh Indonesia bisa terselenggara setiap tahunnya.

IMHB juga menjadi pelopor terbentuknya Ikatan Paguyuban Honda Jawa Barat (IMHJB) yang menjadi paguyuban sekaligus pemersatu seluruh klub dan komunitas di Jawa Barat yang dibentuk bertepatan dengan digelarnya HBD pertama di Pangandaran 13 tahun lalu.