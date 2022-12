Chord Lagu Tanjakan Burangrang, Lagu Sunda Populer dari Darso: Campaka Tilam Katresna

TRIBUNJABAR.ID - Inilah chord dan lirik lagu Tanjakan Burangrang.

Lagu Tanjakan Burangrang dinyanyikan oleh Darso.

Lagu milik Darso selalu menjadi lagu Sunda populer.

Bahkan, hingga kini sejumlah karyanya masih menjadi favorit berbagai kalangan.

Chord Lagu Tanjakan Burangrang

Intro:

Am G Am G C E Dm Am F G Am

F

Lebah tanjakan Burangrang

Am

ayaasih aya cinta

F G

miguraan dua hate

Am

nu teupang pada harita

F

Campaka tilam katresna

Am

nyeungitan jangji duaan

F E

harepan datang nembongan

Am

ngolebat bagja duaan

G

Lebah tanjakan Burangrang

F Am

didinya ngajikna rasa

Dm G

lebah tanjakanBurangrang

E F E

didinya janji duaan

G

Lebah tanjakan Burangrang

F Am

didinya ngajikna rasa

Dm G

lebah tanjakanBurangrang

E F E

didinya janji duaan

Intro:

F Am F G Am

F

Campaka tilam katresna

Am

nyeungitan jangji duaan

F G

harepan datang nembongan

Am

ngolebat jangji duaan

F

Lebah tanjakan Burangrang

Am

aya tapak rasa cinta

F E

waktu kuring datang deui

Am

tiluan eujeung si cikal

