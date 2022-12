20 Kata-kata Bijak Ucapan Selamat Hari Ibu 22 Desember, Sangat Menyentuh Hati dan Penuh Makna

TRIBUNJABAR.ID - Inilah kata-kata bijak ucapan selamat Hari Ibu 2022, sampaikan untuk mama tercinta.

Hari Ibu selalu diperingati dan dirayakan pada 22 Desember.

Banyak cara untuk merayakannya, selain memberi hadiah, Anda juga dapat mengirimkan ucapan yang menyentuh.

Berikut Tribunjabar.id sajikan 20 kata-kata bijak selamat Hari Ibu dilansir dari berbagai sumber.

1. We hope you have an amazing Mother’s Day, Mom, and that you feel truly appreciated on your special day.

Kami harap Anda memiliki Hari Ibu yang luar biasa, Bu, dan Anda merasa sangat dihargai di hari istimewa Anda.

2. Happy Mother’s Day to a woman who deserves a medal, for putting up with me all these years!

Selamat Hari Ibu untuk seorang wanita yang pantas mendapatkan medali, karena telah bersamaku selama ini!

3. Happy Mother’s Day to the greatest mom! We don’t say it enough, but we really appreciate all that you do for us every day. You are truly the glue that holds our family together!

Selamat Hari Ibu untuk ibu terhebat! Kami tidak cukup mengatakannya, tetapi kami sangat menghargai semua yang Anda lakukan untuk kami setiap hari. Anda benar-benar perekat yang menyatukan keluarga kita!

4. Thank you for always being there, Mom. Happy Mother’s Day!

Terima kasih sudah selalu ada, Bu. Selamat Hari Ibu!

5. May your Mother’s Day be filled with as much happiness as you brought to my childhood.

Semoga Hari Ibumu dipenuhi dengan kebahagiaan sebanyak yang kau bawa ke masa kecilku.