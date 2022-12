Supersoccer Soccerphoria Tampil Perdana, Kunto Aji, Jason Ranti dan Soundwave Sukses Guncang Bandung

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Menyambut ajang pesta bola Piala Dunia 2022, Soccerphoria hadir di El Dorado Dome, Kelurahan Gudangkahuripan, Kecamatan Lembang, Kota Bandung, Minggu (11/12/2022).

Diinisiasi Supersoccer, event yang mengkolaborasikan antara seni, musik, dan sepak bola ini, sukses menghibur warga Bandung dan sekitarnya.

Terpantau Tribunjabar.id, Supersoccer Soccerphoria menghadirkan instalasi karya seni dari seniman muda di Tanah Air.

Dengan perpaduan antara soccer & art, karya seni tersebut sukses memukau semua pengunjung di Soccerphoria.

Supersoccer Soccerphoria hadir perdana di Bandung, sukses hibur warga Kota Kembang. ()

Seniman-seniman bakat tersebut, antara lain seperti Herzven, Sicovecas, Sikcloze, Salmicas, Fivust, Harishazka, Wacky, Mbutz Gambutz , Rifkyikiw, dan Arief Hadinata.

Tak hanya itu, karya-karya terbaik dari pemenang Super Adventure - Dare To Be The Next Superpreneur dan Supermusic – Dare To Be The Next Superstar (DTBTNS), turut hadir memeriahkan instalasi seni di Soccerphoria.

Selain instalasi seni yang dipajang memukau, Soccerphoria didukung oleh soccer theaterical opening, LED & lighting show, dan music concert, yang dikemas dalam satu kesatuan art show yang unik dan menghibur.

5- Superchallenge Break Out Day (istimewa)

"Soccerphoria diselenggarakan untuk menjadi medium bagi para pencinta art, musik serta penggemar sepak bola untuk menyaksikan sebuah gelaran festival yang mengkombinasikan tiga interests yang relevan bagi generasi muda Indonesia," ujar Perwakilan Supersoccer, Nathaniel Widyanto Utomo.

Tak sampai disitu, Supersoccer Soccerphoria dimeriahkan juga oleh penampilan musik dari sederet musisi papan atas Tanah Air, seperti Danilla, Jason Ranti, Weird Genius, The SIGIT, Feel Koplo, Barasuara, Sal Priadi, Sisitipsi, Soundwave, dan Noon Radar salah satu finalis dari SUPERMUSIC Dare To Be The Next Superstar Season 2.

Supersoccer Soccerphoria hadir perdana di Bandung, sukses hibur warga Kota Kembang. ()

"Untuk penampilan musik, Supersoccer Soccerphoria Bandung akan menampilkan konser seru dari Noon Radar, Jason Ranti, Kunto Aji dan ditutup oleh penampilan Soundwave yang tentunya akan menambah semarak gelaran Supersoccer Soccerphoria Bandung," jelasnya.

Selain penampilan musik dan seni, Soccerphoria di Kota Bandung, menghadirkan beberapa kompetensi olahraga mulai dari futsal, BMX, hingga skateboard.

“Selain penampilan musik spesial dari sederet guest star, Soccerphoria juga punya rangkaian menarik lainnya, seperti soccer art gallery instalation, soccer game, art show, live mural, futsal, extreme sport, bazaar Superpreneur dan nonton bareng ‘pesta bola’."

"Bisa dibilang Supersoccer Soccerphoria adalah one stop entertainment event karena Superfriends bisa mendapat berbagai pengalaman seru dan menarik," kata pria yang akrab disapa Nathan tersebut.

Supersoccer Soccerphoria hadir perdana di Bandung, sukses hibur warga Kota Kembang. ()

Soundwave, yang menjadi salah satu penampil Soccerphoria di Bandung mengaku antusias jelang aksinya mendatang.

Duo yang dipunggawai oleh pasangan Rinni Wulandari dan Jevin Julian ini siap membawakan 10 lagu di antaranya nomor Salah dan Inikah Cinta.

“Soundwave akan bawain 10 nomor. Ada lagu-lagu baru dan lagu lama, serta lagu cover juga yang akan kami bawakan."

"Kami cukup excited untuk perform di Soccerphoria mendatang. Semoga kalian juga bisa merasakan atmosfer yang positif dari kami dan acara ini. So, see you at Soccerphoria,” kata Soundwave.

Buat Superfriends yang mau nonton Supersoccer Soccerphoria, caranya gampang! Dapatkan freepass, cukup dengan membeli bundling Limited Merchandise kolaborasi Supersoccer x Niion atau Official Merchandise Supersoccer ‘Soccerphoria’ hanya di website https://www.superlive.id/. Dapatkan sekarang! Persediaan terbatas.