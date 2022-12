Chord dan Lirik Lagu Sancang, Lagu Sunda Populer dari Darso: Sancang Pakuan Pajajaran Katelahna

TRIBUNJABAR.ID - Inilah chord dan lirik lagu Sancang.

Lagu Sancang dinyanyikan oleh penyanyi hits Sunda, Jatnika.

Sejumlah karyanya selalu menjadi lagu Sunda populer.

Hingga kini lagunya masih menjadi favorit banyak kalangan.

Chord Lagu Sancang

Gm Dm Gm A Dm

Am F

Ngalanglangan pakidulan Garut

G E

Ombak basisir ketir dina waktu eta

Dm Am

Sayang Heulang ka Karang Gajah

F G Am

Los ka jojontor sancang

Musik:

Bb C Bb C Dm

Am F

Cenah ceuk beja baheula aya nagara

G E

Sancang Pakuan Pajajaran katelahna

Dm Am

Prabu Siliwangi nu jadi rajana

F G Am

Sakti mandraguna

Dm A#

Bade di islamkeun anjeuna alim

E Am

Diudag putrana Prabu Kian Santang

Dm

Ilang di leuweung eta

A#

Tileum di leuweung eta

E Am

Sancang nu caneom geueuman

Musik:

Bb C Dm Bb C Dm

Dm G Am Dm E Am

F G Am G F G Am

Geueuman...

E Am

Geueuman...

sancang

lagu enak

