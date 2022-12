Sobat Bestie Emina Gelar Gathering True Matte Sekaligus Perkenalkan Produk Terbarunya

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Bestie-bestie cantik ada kabar gembira nih buat kalian yang memang pencinta kosmetik lokal, Emina. Yaps, baru-baru ini kosmetika Emina kembali meluncurkan produk terbarunya sobat bestie, melalui campaign matte for everyone.

Demand Creation Officer Emina Bandung, Dea Maniar Inman menyampaikan Emina tengah mengangkat kembali lipstik Emina dari cream matte, series cream matte, series cream matte things, dan series Poppin.

"Penghujung 2022 ini akhirnya kami membuat gathering dengan nama true matte bestie. Kami mengajak bestie-bestie Emina, utamanya pencinta tiga produk lip matte ini, sekaligus memberitahukan bahwa Emina ada produk terbarunya, yaitu daily matte cushion," ujarnya di Rancabentang, Minggu (11/12/2022).

Tak hanya sekedar gathering, dalam kesempatan itu Emina pun menghadirkan bintang tamu yang cantik juga mewakili Emina banget sobat bestie.

Ya, dia adalah Indah Kusumaningrum atau biasa disapa Indah Kus. Selain Indah Kus ini penyanyi, pemeran, dan dokter, ternyata dia sangatlah mahir dalam masalah make up nih.

Indah Kus dalam gathering itu mengisi talkshow hingga sharing masalah make up baru Emina.

"Kami memilih Indah Kus ya memang dia salahsatu public figur yang lagi trend banget. Apalagi, sebelumnya memang kami beberapa kali kolaborasi, ditambah secara penampilan Indah Kus itu Emina banget. Orangnya juga humble, dan rata-rata peserta gathering ini mengidolakannya," ujarnya.

Acara true matte bestie selain diadakan di Kota Bandung, hadir pula di lima kota lainnya, seperti Semarang, Bekasi, Tangerang, Yogyakarta, dan Jakarta.

Dea berharap produk-produk Emina kosmetik yang menjadi campaign saat ini tetap selalu menjadi favorit teman-teman bestie semua.

"Produk kami memang awalnya dari lipstik matte dan semoga selalu menjadi favorit para remaja, ditambah adanya produk baru yang cushion dan sangat menjadi favorit bestie karena praktis, gampang, dan natural, sehingga sesuai banget dengan segmentasi remaja," katanya seraya menyebut awal 2023 pun akan ada produk terbaru dari Emina.