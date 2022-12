Bek Persib Bandung Daisuke Sato Cedera Saat Lawan Persebaya, Bobotoh Juluki 'Petarung Sejati'

TRIBUNJABAR.ID - Bek Persib Bandung, Daisuke Sato mengalami cedera saat laga menghadapi Persebaya Surabaya (10/12/2022).

Kemenangan Persib Bandung atas Persebaya Surabaya dengan skor 2-1 membuat banyak pihak bahagia.

Gol kemenangan tersebut diciptakan oleh duo Brasil, Ciro Alves dan David da Silva.

Akan tetapi di balik kemenangan Persib Bandung itu, satu pemain mengalami cedera.

Pemain itu adalah Daisuke Sato yang mengalami cedera di bagian pelipis kanan.

Hal itu terjadi setelah berbenturan dengan pemain Persabaya Surabaya, Sho Yamamoto pada menit ke-10'.

Daisukse Sati berbenturan Yamamoto di udara hingga mengalami pendarahan.

Diketahui, pemain bernomor punggung 66 itu sempat melanjurkan pertandingan hingga selesai babak pertama.

Setelah itu, ia harus dilarikan ke rumah sakit. Daisuke Sato pun menerima lima jahitan di bagian pelipisnya.

Kabar cederanya Daisuke Sato pun sudah sampai kepada suporter Maung Bandung, bobotoh.

Melalui keterangan unggahan terbaru Persib Bandung mengutip kata-kata yang selalu jadi prinsip Daisuke Sato.

" @daisukesato11: "Giving up is always an option but never my choice (menyerah selalu menjadi pilihan, tapi tidk pernah menjadi pilihan saya," tulis akun Instagram @persib.

Sontak unggahan tersebut pun ramai dibanjiri komentar bobotoh.

Bobotoh berharap bek Persib Bandung itu agar segera pulih.