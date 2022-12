Supersoccer Hadirkan Soccerphoria Bagi Para Superfriends  di Bandung. Begini Keseruannya

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Kemeriahan pesta bola empat tahunan yang sedang berlangsung semakin sempurna manakala dikolaborasikan dengan musik dan seni.

Hal inilah yang dilakukan oleh Supersoccer yang menggelar ajang pesta bola Soccerphoria yang selalu dinanti para penggila bola, khususnya para Superfiends. Setelah sukses menggelar Supersoccer Soccerphoria di Surabaya (3 Desember) dan Yogyakarta (6 Desember), ajang meriah ini kini berlanjut ke Kota Bandung, tepatnya di El Dorado Dome pada Minggu (11/12/2022).

Ajang keren yang diinisiasi oleh Supersoccer menghadirkan perpaduan antara sepak bola dan seni dalam wujud karya instalasi yang merupakan hasil kolaborasi Supersoccer dengan seniman muda Tanah Air seperti Herzven, Sicovecas, Sikcloze, Salmicas, Fivust,Harishazka, Wacky, Mbutz Gambutz, Rifky dan Arief Hadinata, serta karya-karya terbaik dari pemenang Super Adventure - Dare To Be The Next Superpreneur, serta Supermusic – DareTo Be The Next Superstar (DTBTNS).

Perwakilan Supersoccer, Aloysius Dwiwoko H, mengatakan bahwa Soccerphoria menjadi medium bagi para pencinta seni dan musik serta penggemar sepak bola untuk menyaksikan instalasi seni yang dikemas secara apik, penampilan musik dari musisi idola, hingga keseruan timnas negara jagoan berlaga.

"Dengan berbagai rangkaian acara yang disajikan tersebut, diharapkan pengunjung yang hadir ke Supersoccer Soccerphoria mendapatkan kesan tak terlupakan," ujar Tiyok, panggilan akrab Aloysius Dwiwoko, dalam keterangannya, Kamis (8/12/2022).

Tiyok menjelaskan bahwa selain penampilan musik spesial dari sederet bintang tamu, Soccerphoria juga mentyiapkan rangkaian menarik lainnya, seperti soccerart gallery instalation, soccer game, art show, live mural, futsal, extremesport, bazaar Superpreneur dan nonton bareng Pesta Bola.

"Bisa dibilang Supersoccer Soccerphoria adalah one stop entertainment event karena Superfriends bisa mendapat berbagaipengalaman seru dan menarik,” katanya.

Tak hanya itu, menurut Tiyok, Soccerphoria didukung oleh soccer theaterical opening, LED & lighting show, serta konser musik yang dikemas dalam satu kesatuan art show yang unik dan belum pernah ada sebelumnya.

Kemeriahan juga hadir dari sederet musisi beken yang bakal tampil,mulai dari Jason Ranti, Weird Genius, The SIGIT, Kunto Aji, Feel Koplo, Barasuara, Sal Priadi, Sisitipsi, Soundwave, dan Noon Radar (DTBNS Season 2).

Dalam kesempatan terpisah, Soundwave, yang menjadi salah satu penampil Soccerphoria di Bandung, mengaku antusias jelang aksinya mendatang.

Duosejoli yang terdiri dari Rinni Wulandari dan Jevin Julian ini siap membawakan 10 lagu, salah satunya berjudul Salah dan Inikah Cinta.

Rinni merasa antusias lantaran Supersoccer Soccerphoria merupakan perhelatan komplit kombinasi antara musik, seni, dan sepak bola yang dijamin bakal menghibur Superfriends di Kota Kembang.

“Soundwave akan bawain 10 nomor. Ada lagu-lagu baru dan lagu lama, serta lagu kaver juga. Kami antusias perform di sini. Semoga kalian juga bisa merasakan atmosfer yang positif dari kami dan acara ini,” kata Rinni.

Sementara Jason Ranti siap menampilkan performa terbaiknya dengan sederet lagu hits.

Selain memeriahkan Soccerphoria di Bandung, Jeje, sapaan akrabnya juga sebelumnya tampil di Yogyakarta pada 6 Desember lalu dan di Jakarta.

“Set list yang bakal saya bawain masih rahasia, biar surprise. Pokoknya langsung dateng aja nanti ke Supersoccer Soccerphoria karena acaranya asyik banget untuk didatengin dan bakal bikin weekend kalian lebih berkesan,” ujar Jeje.

Setelah Bandung, Supersoccer Soccerphoria akan digelar di Epicentrum Walk Kuningan, Jakarta 18 Desember 2022.

Buat Superfriends yang mau nonton Supersoccer Pesta Bola, caranya gampang.

Pantengin sosial media @mysupersoccer dan dapatkan freepass, cukup dengan membeli paket aksesoris terbatas kolaborasi Supersoccer x Niion atau Official Merchandise Soccerphoria hanya di website https://www.superlive.id/.