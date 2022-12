Harmoni Musik dan Perhiasan, Frank & co. Ramaikan Head in the Clouds Festival 2022

Frank & co. ME Collection dari Frank & co. yang turut meramaikan festival musik Jakarta Head in the Clouds (HITC) 2022.

DOK. Frank & co.

TRIBUNJABAR.ID – Frank & co. meramaikan festival musik Jakarta Head in the Clouds (HITC) 2022 hasil besutan label rekaman internasional 88rising pada 3-4 Desember 2022 di Community Park Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Jakarta.

Frank & co. yang merupakan merek ritel perhiasan terdepan di Indonesia melihat kehadiran HITC di Jakarta menjadi momentum istimewa dalam menyapa agar semakin dekat dengan para penikmat kultur populer dari berbagai usia dan kalangan.

General Manager dari Frank & co. Ferdy Felano menyatakan, sebagai sebuah produsen musik dan hiburan, 88rising menggebrak dunia internasional melalui inovasi-inovasinya yang berani, salah satunya dengan mengkurasi seniman-seniman muda berbakat dari berbagai region di Asia.

Menurutnya, hal itu memotivasi para seniman dan musisi di region Asia tumbuh. Bahkan, 88rising juga berani memposisikan mereka untuk memiliki influence yang sejajar dengan musisi-musisi yang lahir di negara-negara Barat.

“Bold move inilah yang merupakan salah satu kekuatan dari 88rising. Ini juga merupakan kekuatan utama dari Frank & co. yang telah selama 26 tahun berinovasi melalui produk, teknologi, serta campaign-campaign yang disiarkan di masyarakat,” katanya dalam siaran pers, Jumat (9/12/2022).

Fedy mengatakan, melalui booth Frank & co. di HITC Jakarta ingin menyuguhkan sebuah pengalaman berbeda.

“Publik dan audiens dapat melihat sendiri kreasi-kreasi fine jewelry yang bisa dihasilkan apabila Frank & co. mengambil inspirasi dari kiprah 88rising yang selalu mengedepankan estetika, kurasi, dan inovasi,” ujarnya.

Hal itu juga kembali meneguhkan Frank & co. sebagai merek ritel perhiasan yang bukan hanya mengedepankan kualitas, tapi juga jeli dalam melihat animo publik serta konsumennya yang melek akan kultur populer.

Terlebih, kondisi pascapandemi juga diwarnai dengan kehadiran festival-festival musik bergengsi.

Dalam rangkaian festival itu, Frank & co., yang merupakan jewellery partner dari Head in the Clouds Jakarta 2022 turut melakukan berbagai kegiatan serta mempertontonkan koleksi perhiasan istimewa.

Beberapa di antaranya adalah koleksi Frank Gold dan Frank & co. ME melalui sebuah experience area yang dapat dinikmati oleh seluruh pengunjung HITC Jakarta 2022 serta jewelry lounge yang hadir di area Artist Village.

Adapun Frank & co. merupakan brand perhiasan profesional di Indonesia yang sudah berusia lebih dari dua dekade dan menjadi bagian dari Central Mega Kencana (CMK).

CMK adalah perusahaan ritel perhiasan emas dan berlian yang juga menaungi merek perhiasan MONDIAL dan The Palace Jeweler.

CMK berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi para pelanggan dan menghadirkan koleksi perhiasan yang berkualitas. Frank & co. juga berkomitmen selalu menghadirkan inovasi dalam produk dan pelayanannya.

