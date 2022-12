Supersoccer Pesta Bola Ajak Superfriends di Bandung Seru-seruan Bareng Sederet Musisi Beken

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Euforia pesta bola Piala Dunia 2022 terus bergaung. Kini, ada delapan tim yang akan menentukan nasib sendiri untuk menjadi juara.

Kemeriahan pesta bola empat tahunan ini semakin sempurna manakala dikolaborasikan dengan musik dan seni.

Hal inilah yang dilakukan oleh Supersoccer yang menggelar Pesta Bola meriah yang selalu dinanti para penggila bola, khususnya para Superfiends.

Setelah sukses menggelar Supersoccer Pesta Bola di Surabaya pada 3 Desember dan Yogyakarta pada 6 Desember, ajang meriah ini kini berlanjut ke Kota Bandung.

Supersoccer Pesta Bola akan dilaksanakan di ElDorado Dome, Minggu (11/12/2022).

Event keren yang diinisiasi oleh Supersoccer melalui Pesta Bola menghadirkan perpaduan antara sepak bola dan seni dalam wujud karya instalasi yang merupakan hasil kolaborasi Supersoccer dengan seniman muda Tanah Air.

Di sana ada Herzven, Sicovecas, Sikcloze, Salmicas, Fivust, Harishazka, Wacky, Mbutz Gambutz, Rifky, dan Arief Hadinata.

Acara itu juga diramaikan karya-karya terbaik dari pemenang Super Adventure-Dare To Be The NextSuperpreneur, serta Supermusic–DareTo Be The Next Superstar (DTBTNS).

Perwakilan Supersoccer, Aloysius Dwiwoko H, mengatakan, Supersoccer Pesta Bola menjadi media bagi para pencinta seni dan musik serta penggemar sepak bola untuk menyaksikan instalasi seni yang dikemas secara apik, penampilan musik dari musisi idola, hingga keseruan timnas negara jagoan berlaga.

"Dengan berbagai rangkaian acara yang disajikan tersebut, diharapkan pengunjung yang hadir ke Supersoccer Pesta Bola mendapatkan kesan tak terlupakan," ujar Tiyok, panggilan akrab Aloysius Dwiwoko, dalam keterangannya, Kamis (8/12/2022).

Tiyok menjelaskan, selain penampilan musik spesial dari sederet bintang tamu, Soccerphoria juga menyiapkan rangkaian menarik lainnya, seperti soccerart gallery instalation, soccer game, art show, live mural, futsal, extremesport, bazar Superpreneur dan nonton bareng Pesta Bola.

"Bisa dibilang Supersoccer Pesta Bola adalah one stop entertainment event karena Superfriends bisa mendapat berbagaipengalaman seru dan menarik,” katanya.

Tak hanya itu, menurut Tiyok, Soccerphoria didukung oleh soccertheaterical opening, LED & lighting show, serta konser musik yang dikemas dalam satu kesatuan art show yang unik dan belum pernah ada sebelumnya.

Kemeriahan juga hadir dari sederet musisi beken yang bakal tampil, mulai dari Jason Ranti, Weird Genius, The SIGIT, Kunto Aji, Feel Koplo, Barasuara, Sal Priadi, Sisitipsi, Soundwave, hingga Noon Radar (DTBNS Season 2).