Jadwal 8 Besar Piala Dunia 2022, Maroko vs Portugal, Selecao Bakal Cadangkan Lagi Cristiano Ronaldo

TRIBUNJABAR.ID - Jadwal 8 besar Piala Dunia 2022, Maroko vs Portugal, Sabtu (10/12/2022) pukul 22.00 WIB.

Maroko vs Portugal bakal berlangsung di Stadion Al Thumama, Qatar.

Maroko vs Portugal merupakan pertarungan antarbenua, Afrika dan Eropa.

Maroko berhasil melaju ke babak 8 besar setelah menundukkan Spanyol melalui adu penalti dengan skor (3-0).

Baca juga: Ini Daftar Bek Maroko yang Bikin Frustrasi Spanyol di Babak 16 Besar Piala Dunia 2022

Pertandingan harus diakhiri adu penalti karena bermain imbang 0-0 di waktu normal dan babak perpanjangan.

Sementara Portugal menang meyakinkan 6-1 melawan Swiss, pemain muda mereka, Goncalo Ramos, yang bahkan mampu mencetak hat-trick.

Berdasarkan sejarah head to head kedua tim, baik Singa Atlas (julukan Timnas Maroko) maupun Selecao das Quinas (julukan Timnas Portugal) sama-sama menang satu kali.



Head to head Maroko vs Portugal

Portugal: 1 kali menang

Maroko: 1 kali menang

Jumlah gol Portugal: 1

Jumlah gol Maroko: 3

Sejarah Pertandingan

11 Juni 1986: Portugal 1-3 Maroko (Piala Dunia)

Bek Portugal Pepe merayakan gol kedua timnya selama pertandingan sepak bola babak 16 besar Piala Dunia 2022 Qatar antara Portugal dan Swiss di Stadion Lusail di Lusail, utara Doha. Selasa (6 Desember 2022). (Jewel SAMAD / AFP) (Jewel SAMAD / AFP)

20 Juni 2018: Portugal 1-0 Maroko (Piala Dunia)