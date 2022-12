TAF Innova Zenix New Fest di Bandung, Hadirkan Promo Menarik Dari Toyota Finance

TAF Innova Zenix New Fest ramaikan Bandung

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Akhir tahun menjadi waktu yang tepat untuk memiliki kendaraan baru. PT Toyota Astra Financial Services (TAF), perusahaan Pembiayaan untuk mobil Toyota, Daihatsu, Lexus dan Pembiayaan Multiguna, memberikan banyak kemudahan untuk membeli mobil baru.

Dengan pengalaman 17 tahun, TAF telah melayani lebih dari 37 kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia, dan layanan pembiayaan secara digital yang terintegrasi.

TAF akan selalu memberikan kemudahan- kemudahan layanan Pembiayaan yang dapat dirasakan langsung oleh konsumen TAF.

Untuk itu, melanjutkan kesuksesan acara launching All New Kijang Innova Zenix di Bandung tanggal 24 November 2022 lalu, TAF bersama 5 (lima) dealer resmi Toyota untuk area Bandung dan Sekitar antara lain AUTO 2000, Plaza Toyota, Tunas Toyota, Merdeka Motor- dan Wijaya Motor mengadakan acara customer gathering hasil kolaborasi bersama dalam memeriahkan momen kelahiran mobil legenda Toyota Kijang Innova Zenix.

Acara yang bertajuk “TAF Innova Zenix New Fest Ramaikan Bandung” ini bertempat di Paris Van Java, Bandung.

Acara ini diadakan pada tanggal 5-11 Desember 2022 dan TAF juga mengadakan Customer Gathering secara estafet tanggal 6 & 7 di Paris Van Java untuk dealer AUTO 2000, Tunas Toyota dan Merdeka Motor, tanggal 17 di Glosis untuk dealer Wijaya Motor serta tanggal 21 di Biscoe Coffee untuk dealer Plaza Toyota.

Selama acara berlangsung pengunjung dan tamu undangan dapat langsung melihat produk display dari Toyota Innova Zenix.

“TAF bersama Toyota Finance dan berkolaborasi dealer-dealer resmi Toyota memberikan promo-promo menarik seperti DP 0 persen dan Bunga mulai dari 0 % serta banyak hadiah langsung saat pengajuan SPK di acara tersebut, seperti voucher belanja jutaan rupiah, souvenir menarik, dan juga doorprize yang pasti ditunggu-tunggu oleh pelanggan setia Toyota. Program subscribe dari KINTO juga tersedia untuk Innova Zenix Hybrid, pelanggan KINTO dapat berlangganan mulai dari 9 jutaan per bulan," kata Branch Manager TAF Bandung, Soultan Syah G.

Ia mengatakan, dalam kesempatan yang sama, para pengunjung yang berada di sekitar Paris Van Java dapat melihat unit display All New Kijang Innova Zenix yang bertempat di sekitar area Paris Van Javaa Sukajadi tanggal 5 Desember 2022 s/d 11 Desember 2022.

Program promo dan kemeriahan acara ini tak hanya di tuju untuk pelanggan baru Toyota, melainkan dapat di unduh juga oleh pelanggan setia Toyota yang sudah bergabung sebagai TAFriends bersama Toyota Finance dengan kemudahan yang lebih lengkap.”

“Tidak hanya promo dan program yang menarik. Pada kesempatan itu juga pelanggan setia Toyota dapat merasakan kenyamanan, tampilan stylist dan fitur-fitur canggih terbaru Toyota Hybrid System Generasi ke- 5 dari Toyota Kijang Innova Zenix. Melalui program Test Drive dalam acara TAF Innova Zenix New Fest 2022 pelanggan Toyota dapat merasakan kecanggihan teknologi Hybrid yang di tawarkan oleh All New Toyota Innova Zenix.” Ujar Biyouzmal, Regional Business Development Head Auto 2000 Bandung.

Menurutnya, Kijang generasi ke-7 ini All New Toyota Kijang Innova Zenix sebagai puncak evolusi Kijang untuk Era Baru, dilengkapi fitur-fitur teknologi yang lebih komplit, spacious, customer- centric, dan ramah lingkungan.

All New Kijang Innova Zenix tersedia dalam tujuh (7) grades yang dibagi menjadi 3 grade utama yaitu Q, V dan G

“Konsep All New Kijang Innova Zenix adalah Innovative Multipurpose Crossover. Tujuan kami adalah untuk mengembangkan crossover

serbaguna dengan kelapangan dan kegunaan sebuah minivan yang dicintai oleh keluarga milenial dengan nilai-nilai global” ujar Biyouzmal.

