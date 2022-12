Honda Sport Motoshow 2022 Sambangi Depok

TRIBUNJABAR.ID, Depok – Setelah menyambangi Karawang di akhir pekan lalu, gelaran Honda Sport Motoshow (HSMS) 2022 yang diselenggarakan oleh PT Astra Honda Motor (AHM) bekerjasama dengan PT Daya Adicipta Motora (DAM) selaku Main Dealer Sepeda Motor dan Suku Cadang Honda di Jawa Barat kembali hadir di kota Depok mulai tanggal 6 – 11 Desember 2022.

Jajaran line up motor sport Honda kembali diperkenalkan di D’Mall Depok. Adapun jajaran line up yang hadir dan dapat dilihat secara langsung oleh para pengunjung seperti New Honda CBR250RR, Honda CBR150R, Honda CB150X, Honda CB150R Streetfire, dan Honda CRF150L.

Selama HSMS Depok berlangsung, konsumen dapat menikmati beragam program promo menarik pembelian sepeda motor Honda. Konsumen yang membeli secara kredit, berkesempatan mendapatkan potongan hemat hingga Rp3.316.000,- untuk tenor 35x pembelian Honda CBR150R tipe tertentu, potongan hemat hingga Rp2.962.000,- untuk tenor 35x pembelian Honda CRF150L, potongan hemat hingga Rp2.750.000.- untuk tenor 35x pembelian Honda CB150X, dan potongan hemat hingga Rp2.518.000,- untuk tenor 35x pembelian Honda CB150R Streetfire.

General Manager Motorcycle Sales, Marketing, & Logistic DAM, Handi mengatakan, usai hadir di Karawang, kini Honda Sport Motoshow menyapa warga Depok dengan menghadirkan beragam promo menarik untuk setiap pembelian sepeda motor Honda dan pembelian Honda Genuine Accessories (HGA) serta Apparel Honda.

“Kami harap acara ini dapat selalu senantiasa membantu konsumen pecinta sepeda motor Honda khususnya tipe sport untuk mewujudkan impiannya dan dapat menemani dalam beraktivitas sehari-harinya bersama motor Honda,” ujar Handi.

Para pengunjung yang hadir juga dapat merasakan bersama keseruan beragam aktivitas menarik di booth Honda seperti games seru seperti Corn Hole dan PS4 Competition, serta berkesempatan untuk mendapatkan merchandise exclusive dari Honda.