'Free To Be Me!' bagi Penyandang Disabilitas, SLB di Bandung Dapat Donasi Alat Kerajinan

Laporan wartawan Tribunjabar.id, Cipta Permana

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - PT Bussan Auto Finance (BAF) melalui BAF Caring for Children menyalurkan donasi bagi enam sekolah luar biasa yang ada di enam kota, salah satunya di Bandung, dalam rangka Hari Disabilitas Internasional pada 3 Desember 2022.

Penyerahan donasi secara simbolis pun dilakukan dalam pembukaan kegiatan pentas kreasi dan seni khusus penyandang disabilitas bertajuk "FREE TO BE ME!" di Gedung Sarinah, Jakarta, yang digelar oleh Yayasan Kitaoneus.asia yang merupakan organisasi nirlaba yang berfokus pada advokasi para penyandang disabilitas.

Presiden Direktur BAF, Lynn Ramli mengatakan, dukungan BAF melalui program BAF Caring for Children pada acara tersebut, merupakan wujud tanggung jawab sosial dan bentuk konkret keberpihakan BAF yang telah berlangsung sejak tahun 2019, terhadap pemenuhan hak-hak para penyandang disabilitas, khususnya anak-anak, agar setara dalam keberagaman.

“Harapan kami melalui acara ini masyarakat dapat memahami dan menikmati karya dan kreasi seni dari anak-anak penyandang disabilitas,” ujarnya, Senin (5/12/2022).

Dalam kegiatan "FREE TO BE ME!", turut dihadiri oleh perwakilan BAF, manajemen Sarinah, serta pejabat BUMN, serta diikuti oleh lima puluh anak penyandang disabilitas. Acara pun berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Lynn menuturkan, donasi BAF Caring for Children dengan total nilai Rp. 180 juta diserahkan secara simbolis kepada Yayasan Kitaoneus.asia, yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan peralatan kesenian dan kerajinan bagi siswa kelas 6, di SLB Negeri 8 Jakarta, SLB E Negeri Pembina Sumatera Utara, SLB N Cicendo Bandung, SLB Negeri Semarang, SLB Negeri 1 Surabaya, dan SLB Siswa Budhi Makassar.

Donasi yang diberikan kepada tiap sekolah tersebut, lanjutnya masing-masing berupa peralatan belajar serta kebutuhan lainnya, seperti alat musik, alat melukis, mesin jahit, dan peralatan lainnya, yang bermanfaat untuk meningkatan skill anak-anak.

Donasi tersebut didistribusikan mulai tanggal 5 - 28 Desember 2022 mendatang.

“Ini merupakan upaya kami untuk mendukung anak-anak disabilitas sekaligus memberikan ruang bagi mereka untuk bisa berkreasi. Selain itu, kami pun konsisten untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak Indonesia dengan memberikan berbagai bantuan lainnya,” ucapnya.

“Kami berharap program ini dapat tepat guna serta mampu memupuk kesadaran masyarakat akan pentingnya pemenuhan hak-hak para penyandang disabilitas,” katanya