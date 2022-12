Pernah Terlibat Adu Tinju dengan Beberapa Orang Jefri Nichol Kini Tantang Rizky Billar & 3 Pria Lain

TRIBUNJABAR.ID - Aktor tampan Jefri Nichol kembali menghebohkan publik karena aksinya menantang beberapa orang untuk adu tinju dengannya.

Diketahui sebelumnya, Jefri Nichol sempat beradu tinju dengan haters-nya.

Menariknya, kali ini Jefri Nichol tak hanya menantang haters, bahkan menantang Rizky Billar, suami Lesti Kejora.

Aksi Jefri Nichol menantang Rizky Billar tersebut diketahui dari seorang pengguna Twitter.

Dilansir TribunWow.com melalui akun Twitter @riz*** pada Sabtu (3/12/2022), akun tersebut mengunggah video Jefri Nichol saat adu tinju dengan seseorang.

Lantas unggahan tersebut mendapatkan tanggapan langsung dari Jefri Nichol.

Jefri Nichol berujar masih ada tiga orang yang menantangnya adu tinju.

"sisa 3 orang yang nantangin," tulisnya di akun Twitter @jefrinichol.

Lantas ada seorang warganet yang meminta Jefri Nichol menantang seorang laki-laki yang menyebabkan keributan di media sosial.

" Dear Mas, @jefrinichol Kalau memang ini jalan ninjamu, gimana kalau lawan berikutnya si lelaki penyebab semua keributan antar 2 perempuan plus seluruh

netyjens ini? You can even make it a pay-for-view event, pasti banyak yg mau bayar. And I think you’ll win," tulis @ly****.

Cuitan Jefri Nichol menantang adu tinju Rizky Billar pada Sabtu (3/12/2022)



Unggahan tersebut langsung mendapatkan tanggapan dari Jefri Nichol.

Meski warganet itu tak menyebutkan nama, Jefri Nichol langsung merujuk pada sosok Rizky Billar.

Di mana sebelumnya Rizky Billar juga sempat menghebohkan publik.

