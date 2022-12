Chord Lagu Layung Bereum, Lagu Sunda Populer Dinyanyikan Yayan Jatnika: Mukakeun Rasa Tunggara

TRIBUNJABAR.ID - Inilah chord dan lirik lagu Layung Bereum.

Lagu Layung Bereum dinyanyikan oleh Yayan Jatnika.

Hingga kini, sejumlah karyanya masih menjadi favorit berbagai kalangan dan menjadi lagu Sunda populer.

Chord Lagu Layung Bereum

Intro:

Em C

Em A

A E C B G E

Layung beurueum luhur gunung

E G E F

mukakeun rasa tunggara

Em C Em

layung beureum narembongan

C Em

kana na ge ngarangrangan

C Em

panutan nu ku si nyareungan

C Em

ayeuna tinggal lamunan

Em

kiwari tinggal waasna

C Em

gupahan pahitna rasa

C Em

kabagjaan ku sim ka sorang

C Em

ayeuna tinggal tunggara

Em

cinta… cinta urang

Em

ayeuna tinggal lamunan

C Em

duriat.. duriat urang

C Em

ayeuna ukur waasna

Em

bagja… bagja urang

Em

ayeuna tinggal impian

C Em

deudeuh.. deudeuh keur urang

C Em

ayeuna tinggal kalangkang

