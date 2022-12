TRIBUNJABAR.ID, Program Studi Desain Interior, Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas Kristen Maranatha mengadakan acara perdana Maranatha Creative Industri Showcase Day 2022, pada tanggal 23-24 November 2022 yang lalu.

Acara yang dibuka oleh Rektor Prof. Ir. Sri Widiyantoro M.Sc., Ph.D., IPU dengan mencanting batik terpanjang yang didukung oleh mitra Batik Anggraeni , memamerkan karya-karya dari kedelapan skema proyek MBKM yang telah dilaksanakan melalui kolaborasi pentahelix dengan mitra di dalam dan luar negeri.

Pemerintah menyadari bahwa reformasi yang cepat memerlukan usaha dan biaya didalam mengtransformasi system di dalam perguruan tinggi. Oleh karenanya pemerintah pada tahun 2021 meluncurkan Hibah Kompetisi Kampus Merdeka.

Program Studi Desain Interior yang baru saja melalui proses visitasi akreditasi internasional oleh Agency for Quality Assurance by Accreditation of Study Programs yang berbasis di Jerman, merupakan salah satu dari 142 Program Studi yang berhasil memperoleh hibah ini bahkan mengantar Universitas Kristen Maranatha memperoleh 2 penghargaan yaitu : Perguruan Tinggi Peserta PKKM Dengan Kemajuan Aktivitas Tertinggi (Liga 2) Anugerah Diktiristek 2021 dan Perguruan Tinggi Peserta PKKM dengan Pengelolaan Terbaik (Liga 2)

Irena Vanessa Gunawan, ST,M.Com selaku Dekan FSRD menyatakan bahwa Hibah ini tidak hanya digunakan oleh program studi interior tapi digunakan untuk menginovasi system kurikulum di seluruh Fakultas Seni Rupa dan Desain menjadi Kurikulum Immersif Kampus Merdeka , dimana mahasiswa sejah tahun pertama telah diperkenalkan kepada jalinan sinergi pentahelix antara akademik (mahasisa/dosen) dengan mitra industry, profesi, media pemerintah , dan melalui proses coaching, perwalian dan minat bakat dipersiapkan untuk mendapatkan pengembangan diri maksimal melalui ke delapan skema MBKM hingga menuju kelulusannya.

Hasil karya mahasiswa MBKM dalam proyek-proyek unggul berkelanjutan binaan FSRD dipamerkan dan dipresentasikan. Beberapa diantaranya adalah proyek Kuliah Kerja Nyata Revitalisasi Desa Wisata Jamblang bekerja sama dengan Guangxi Arts University, Guangxi University of Nationalities dan Hebei Normal University, Proyek Kemanusiaan Bedah Rumah bersama Yahintara dan yayasan Budha Tzu Chi, Penelitian Mahasiswa Desain Rumah Modular untuk daerah bencana hingga, Asisten Mengajar Mahasiswa ke PKBM Buana Mekar terkait pemanfaatan teknologi di dalam pengembangan produk furniture memanfaatkan laboratorium digital modeling dan ruang kelas imersif milik FSRD UK Maranatha , dan pameran produk-produk Wirausaha para mahasiswa Interior dibawah coaching dari Latingate sebuah Social Enterprise yang berasal dari Brazil selain berbagai proyek Kerja Praktek, Studi Independent, Pertukaran Pelajar.

Dr.Seriwati Ginting,M.Pd selaku ketua Acara Maranatha Creative Industry Showcase day 2022 menyatakan bahwa salah satu pertanggungjawaban proses hibah tahun kedua PKKM ( Program Kompetisi Kampus Merdeka) 2022 yang diseminasi proyek MBKM kelima program studi dalam proyek-proyek berkelanjutan binaan program studi/fakultas/universitas/pemerintah.

Acara ini bertujuan membagikan, mengajak dan menginspirasi para mahasiswa dari berbagai program studi dan universitas untuk berkolaborasi kedepannya, bagi para mitra untuk dapat memperluas dan mengekalasi kerjasama. Seluruh program ini diliput oleh media yang mendukung publikasi manfaat kerjasama untuk mendapatkan dukungan dan feedback sehingga apa yang diusahakan dapat benar-bener bermanfaat bagi masyarakat.

Selain pameran acara ini dimeriahkan dengan mencanting batik terpanjang oleh para mahasiswa dan siswa SMA, workshop dan lomba aksara Sunda yang diadakan Komunitas Aksara Sunda dan Seminar Pemaparan Kiat dan Tips Membuka Usaha yang disampaikan oleh Dr. Pan Lindawaty Sewu, S.H., M.Hum., M.Kn.

Keberlangsungan tridharma terutama proyek MBKM tidak mungkin terlepas dari kolaborasi pentahelix karena itu pada hari pertama diadakan acara tribute bagi para mitra pemerintah, profesi dan industri sebagai stakeholders yang memainkan peranan penting di dalam perjalanan program studi-program studi di lingkup FSRD menuju ke akreditasi internasional yang telah dimulai oleh Program Studi desain interior yang baru saja di visitasi oleh Agency of Quality Asurance (badan akreditasi dari Jerman). Acara yang terbuka bagi guru, siswa SMA, mahasiswa ,dosen dari berbagai universitas dan para mitra akademisi, profesi dan industry ini juga dimeriahkan dengan performance art dari para mahasiswa dan lomba tiktok.

Melalui acara tahunan Maranatha Creative Industry Showcase day 2022, Program Studi Desain Interior dan Fakultas Seni Rupa dan Desain merupakan salah satu bukti perwujudan pembelajaran di Perguruan Tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta budaya belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa sebagaimana disampaikan oleh Elliati Djakaria,Dipl-Ing., M.Min., CLC. Bukti perancangan dan pelaksanaan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan terhadap perubahan tuntutan dunia kerja bukan saja di Indonesia namun internasional.