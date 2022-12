Jadwal Lengkap Piala Dunia 2022 Nanti Malam, Korea Selatan vs Portugal, Kamerun vs Brasil

TRIBUNJABAR.ID - Jadwal Lengkap Piala Dunia 2022 nanti malam, Jumat hingga Sabtu dini hari (2-3/12/2022), Korea Selatan vs Portugal, Ghana vs Uruguay dari Grup H.



Jadwal Lengkap Piala Dunia 2022 nanti malam juga bakal diwarnai Serbia vs Swiss dan Kamerun vs Brasil di Grup G.

Korea Selatan, Ghana, dan Uruguay masih memiliki kesempatan untuk lolos ke babak 16 besar.

Ketiga tim memperebutkan posisi kedua untuk lolos ke babak 16 besar.

Korea Selatan, Ghana, dan Uruguay, dalam laga tersebut harus memenangkannya.

Di grup ini, Portugal sudah pasti lolos ke babak 16 besar.

Di Grup G, Swiss berpeluang besar untuk mendampingi Brasil ke babak 16 besar.

Dua tim lainnya, Serbia dan Kamerun masih memiliki peluang meski sangat tipis.

Jadwal Lengkap Piala Dunia 2022 Nanti Malam

Jumat, 2 Desember 2022 - Grup H

Korea Selatan vs Portugal, pukul 22.00 WIB

Ghana vs Uruguay, pukul 22.00 WIB

Penyerang Portugal Cristiano Ronaldo (kiri) berebut bola dengan bek Uruguay Guillermo Varela selama pertandingan sepak bola Grup H Piala Dunia Qatar 2022 antara Portugal dan Uruguay di Stadion Lusail di Lusail, utara Doha. Senin (28 November 2022). (Odd ANDERSEN / AFP) (Odd ANDERSEN / AFP)

Sabtu, 3 Desember 2022 - Grup G

Serbia vs Swiss, pukul 02.00 WIB