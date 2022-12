Ekuitas Mewisuda 369 Lulusan, Prof Anwar : Lulusannya 40 – 50 Persen Sudah Bekerja

TRIBUNJABAR.ID,- Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ekuitas menyelenggarakan kegiatan akademik, pelaksanaan Wisuda Lulusan Gelombang II Tahun Akademik 2021/2022, bertempat di Sasana Budaya Ganesa (Sabuga) Jl Tamansari Bandung, Rabu (30/11/22).

Prosesi Wisuda dipimpin langsung oleh Ketua STIE Ekuitas Prof. Mokhamad Anwar, SE., M.Si., Ph. D., dan Senat Ekuitas. Dihadiri Ketua Umum YKP BJB Totong Setiawan, SE., para pendiri STIE Ekuitas, perwakilan Bjb University, perwakilan BRI, Perwakilan BI, perwakilan PT Artdeco, Dapem, Bjb Syariah, Ketua Ikatan Alumni STIE Ekuitas dan Ketua BPH YKP, Staf Ahli Bupati Bandung, para Mitra Kerja dan tamu undangan lainnya.

Konferensi Pers Ketua STIE Ekuitas Prof. Mokhamad Anwar, SE., M.Si., P.hD., didampingi Wakil Ketua I Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni Dr. Ir. Dani Dagustani, MM. Wakil Ketua II Bidang Keuangan, dan Pengelolaan Aset Dr. Neneng Hayati, SE,. MM., dan Wakil Ketua III Bidang Pengembangan, Riset dan Inovasi Dr. Anton Mulyono Azis, S.E., M.T., usai acara pelantikan wisuda. (dok. STIE Ekuitas)

Dalam sambutannya Ketua STIE Ekuitas Prof. Mokhamad Anwar, SE., M.Si., Ph. D., mengatakan prosesi wisuda adalah sebuah kulminasi dari proses pembelajaran yang dijalani seorang peserta didik dengan melibatkan banyak pihak yang terkait. Oleh karena itu, keberhasilan seorang peserta didik merupakan Investasi Sumberdaya Insani (Human Investment) dari mahasiswa dan orang tua mahasiswa.

“Alhamdulillah, STIE Ekuitas saat ini menjadi salah satu lembaga pendidikan yang sudah mendapatkan tempat yang baik di hati masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah peminat yang ingin melanjutkan pendidikan di STIE Ekuitas dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang sangat berarti. Pada tahun akademik 2021/2022 jumlah peminat yang ingin melanjutkan pendidikan di STIE Ekuitas tercatat 1.815 orang dan yang registrasi sebanyak 757 orang. Sedangkan jumlah mahasiswa yang sedang mengikuti pendidikan sampai saat ini berjumlah 2.741 orang,”tutur Prof. Anwar usai acara pelantikan wisuda.

Para Pimpinan STIE Ekuitas sedang melakukan diskusi usai melaksanakan prosesi Wisuda. (dok. STIE Ekuitas)

Prof. Anwar mengungkapkan untuk Wisuda Gelombang II tahun akademik 2021/2022 ini, diikuti oleh 369 wisudawan dengan rincian: dari program studi S2 Magister Manajemen sebanyak 17 orang, program studi S1 Manajemen sebanyak 193 orang, program studi S1 Akuntansi sebanyak 114 orang, program studi D3 Keuangan & Perbankan sebanyak 18 orang dan program studi D3 Akuntansi sebanyak 27 orang yang hari ini semuanya secara resmi dilantik. Terdapat beberapa wisudawan/wisudawati yang dinyatakan lulus dengan predikat Cum Laude (dengan pujian), yaitu: 12 orang dari Program Studi S2 Magister Manajemen, 44 orang dari Program Studi S1 Manajemen, 41 orang dari Program Studi S1 Akuntansi, 2 orang dari Program Studi D3 Keuangan & Perbankan, dan 17 orang dari Program Studi D3 Akuntansi.

“Selain itu terdapat pula beberapa wisudawan yang patut mendapat penghargaan karena perolehan IPK Tertinggi, diantaranya; Dinny Indriati dengan IPK 3.94 Program Studi S2 Magister Manajemen, Indriani Mega Purniati dengan IPK 3.77 Program Studi S1 Manajemen, Ayu Nurani dengan IPK 3.88 Program Studi S1 Akuntansi, Debora dengan IPK 3.56 Program Studi D3 Keuangan dan Perbankan, serta Hani Nurani dengan IPK 3.32 Program Studi D3 Akuntansi.

Kami juga menitipkan agar para lulusan ini dapat menjaga citra positif sebagai alumni STIE Ekuitas. Kualitas Perguruan Tinggi sangat ditentukan pula oleh para alumninya. Oleh karenanya jika berprestasi, maka citra STIE Ekuitas akan ikut meningkat,”tegas Prof. Anwar.

Wakil Ketua I Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumi Dr. Ir. Dani Dagustani, M.M., CMA., senada dengan Wakil Ketua II Bidang Keuangan dan Pengelolaan Aset Dr. Neneng Hayati, S.E., M.M., Wakil Ketua III Bidang Pengembangan, Riset dan Inovasi Dr. Anton Mulyono Azis, S.E., M.T., menuturkan pada tahun 2021 lalu STIE Ekuitas memperoleh penghargaan dari LLDIKTI Wilayah IV Jabar dan banten sebagai STIE Terbaik se-Jawa Barat dan Banten, dan Sekolah Tinggi Terbaik ke-Empat se Jawa Barat dan Banten.

“Hal itu merupakan hasil dari upaya STIE Ekuitas selama ini dalam meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan yang diberikan. Selain itu kami terus berupaya mewujudkan Visi kami untuk menjadi perguruan tinggi bertaraf internasional di tahun 2026. Alhamdulillah dalam upaya penggapaian Visi tersebut kami telah melakukan sejumlah kerjasama dengan PT dari luar negeri yang ditindaklanjuti dengan kegiatan seperti pertukaran mahasiswa, dosen tamu, join research, join conference dan lain-lain.

Beberapa jalinan kerjasama STIE Ekuitas saat ini adalah dengan: Universitas Jambi, MarkPlus, Inc (MarkPlus & Co), SEGi University Malaysia, Universitas Widyagama Samarinda, Kolej University Islam Antarabangsa Selangor Malaysia, Young San University Korea, Kanazawa University Jepang, Fontys International Business School Belanda, University of Kualalumpur Malaysia, City Institute Australia, King Own Institue (KOI) Australia, dan Australian College Business Intelligent (ACBI),”jelas Dr. Dani Dagustani.

Dr. Dani Dagustani menyampaikan bahwa tahun ini merupakan suatu kebanggaan bagi kami, karena salah satu dosen tetap STIE Ekuitas Prof Dr. Herry Achmad Buchory telah memperoleh gelar akademik Guru Besar atau Profesor dalam bidang Ilmu Manajemen. “Pencapaian ini mudah-mudahan dapat mengokohkan eksistensi STIE Ekuitas sebagai penyelenggara Pendidikan Tinggi terbaik di bidang Ekonomi yang berfokus pada bidang Keuangan, Perbankan, dan Kewirausahaan di Jawa Barat dan Indonesia. Juga diharapkan selain Prof Herry ini, akan dihasilkan pula para-Guru Besar baru dan lektor kepala lainnya yang dapat memperkuat kualitas STIE Ekuitas kedepan,”harapnya.

Dr. Dani Dagustani menambahkan, sebagai informasi, bahwa sejak Tahun Akademik 2017/2018 telah dibuka Program Kerjasama STIE Ekuitas dengan Bank bjb untuk mempersiapkan mahasiswa terpilih yang akan bekerja di Bank bjb dalam Program Talent Scouting atau Program Ikatan Dinas Bank bjb. Alhamdulillah terdapat 5 batch yang telah kita laksanakan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 dengan lulusan sebanyak 75 mahasiswa.

“Selanjutnya kami sampaikan pula informasi serapan para alumni STIE Ekuitas yang tersebar di berbagai perusahan nasional dan multinasional, diantaranya: Jaka M. Irsyad alumnus S1 Akuntansi angkatan 2014, bekerja di BJB cabang Sumatera Barat dan pada tahun 2022 yang bersangkutan menjadi pemenang kategori account officer consumer terbaik pada bjb better award 2022. Bayu Chandra Alif Utama alumnus S1 Manajemen angkatan tahun 2021, bekerja di Kementerian Perhubungan.

Revhalinda Dewi alumnus S1 Akuntasi angkatan tahun 2021, bekerja di BPOM RI. Medianto Thamrin alumnus S2 Manajemen angkatan tahun 2021, bekerja sebagai pimpinan kantor cabang di BNI. Yayat Nurhidayat alumnus D3 Perbankan dan Keuangan angkatan tahun 2019, saat ini bekerja di BRI. Alfin Agustin Akbar alumnus S1 Akuntasi angkatan 2009, yang merupakan Ketua Alumni STIE Ekuitas, bekerja di Monroe Consulting Group sebagai Head Division Industrial.

Serapan lulusan ini tentunya menunjukan bahwa alumni STIE Ekuitas siap dan mampu bersaing di kancah nasional maupun internasional dalam berbagi bidang usaha. Semoga Para wisudawan/wisudawati yang diwisudahari ini dapat mengikuti jejak kesuksesan para seniornya terlebih dahulu dalam meniti karir di dunia professional,”pungkas Dr. Dani Dagustani.*