VIRAL Suporter Timnas Korea Selatan Ini Ngobrol Pakai Bahasa Arab, Reporter Qatar Terkejut

TRIBUNJABAR.ID - Reporter Qatar terkejut saat berbincang dengan seorang suporter Korea Selatan, ternyata bisa bahasa Arab.

Mulanya, momen tersebut dibagikan oleh kanal YouTube AlKass Channel.

Setelah dibagikan, cuplikan video yang memperlihatkan suporter Korea Selatan itu banyak beredar di media sosial, salah satunya TikTok qatarliving.

Akun tersebut mengunggah cuplikan video dengan durasi 1 menit 3 detik.

Terlihat dalam video tersebut, reporter AlKass channel tengah mewawancarai suporter, setelah Korea Selatan tumbang atas Ghana.

Mulanya, percakapan keduanya menggunakan bahasa Inggris.

Tidak berlangsung lama, sang reporter dibuat kaget karena suporter asal Korea Selatan itu menjawab dengan bahasa Arab.

"Hello!," sapa reporter.

"Hello," sahut sang suporter.

"How are you?" lanjut reporter tersebut.

"I am fine thank you," jawab suporter lagi.

"Where are you from?" tanya lagi.

"I am from South Korea," dijawab langsung oleh suporter yang tak disebutkan namanya.

"South Korea. Nice! What happened Korea with Ghana," tanya Reporter yang menanyakan hasil pertandingan Timnas Korea Selatan.