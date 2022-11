Tunggu Besok Malam, Laga Jerman vs Kosta Rika akan Dipimpin Wasit Perempuan asal Prancis

TRIBUNJABAR.ID - Ada yang menarik di laga Jerman vs Kosta Rika dalam Grup E Piala Dunia 2022 di Stadion Al Bayt, Qatar, pada Kamis (1/12/2022) atau Jumat (2/12/2022) dini hari WIB.

Laga Jerman vs Kosta Rika itu akan dipimpin oleh wasit perempuan asal Prancis itu.

Ya, Stephanie Frappart akan menorehkan sejarah sebagai wasit perempuan pertama yang memimpin pertandingan Piala Dunia.

Di Piala Dunia 2022, FIFA memang mengambil terobosan dengan menyertakan enam perempuan dalam 129 ofisial pertandingan yang diturunkan di Qatar.

Dari keenam perempuan itu, terdapat tiga orang yang diberi tugas sebagai wasit utama, yakni Stephanie Frappart (Prancis), Salima Mukansanga (Rwanda), dan Yoshimi Yamashita (Jepang).

Tiga perempuan lainnya bertugas sebagai asisten wasit, yaitu Neuza Back (Brasil), Karen Diaz Medina (Meksiko), dan Kathryn Nesbitt (Amerika Serikat).

Langkah FIFA ini menorehkan sejarah untuk kali pertamanya Piala Dunia menyertakan perempuan sebagai ofisial pertandingan.

Stephanie Frappart pun akan mendapat kesempatan pertama untuk memimpin pertandingan di Piala Dunia 2022.

Dia akan menjadi wasit perempuan pertama yang memimpin laga Piala Dunia 2022.

Saat menjalankan tugasnya dalam pertandingan Jerman vs Kosta Rika pada Jumat dini hari besok, Stephanie Frappart akan didampingi dua asisten wasit perempuan, yaitu Neuza Back (Brasil) dan Karen Diaz Medina (Meksiko).

Sebelumnya, Stephanie Frappart sudah bertugas sebagai ofisial keempat dalam pertandingan Meksiko vs Polandia yang berakhir imbang tanpa gol pada Selasa (22/11/2022).

Sehari berikutnya, pada Jumat (2/12/2022) dini hari WIB, giliran Stephanie Frappart yang akan menorehkan sejarah sebagai wasit perempuan pertama yang memimpin laga Piala Dunia dalam duel Jerman vs Kosta Rika. (*)

