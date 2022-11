Klasemen Akhir Grup B dan Rekap Pertandingannya, Inggris dan AS Lolos ke 16 Besar

TRIBUNJABAR.ID, AL KHOR - Inggris dan Amerika Serikat lolos ke 16 besar Piala Dunia 2022 setelah menang di match day 3, dini hari tadi.

Inggris mengangkangi AS di klasemen akhir setelah The Three Lions menang 3-0 sementara AS hanya menang 1-0.

Inggris menghajar Wales 3-0 sementara AS menang tipis 1-0 dari Iran.

Harry Kane dan kolega membukukan sebanyak tujuh poin dari tiga pertandingan yang telah dilakoni.

Amerika Serikat sukses mengkudeta posisi kedua klasemen dengan raihan 5 poin.

Sementara Timnas Iran di urutan ketiga dengan torehan 3 poin.

Penyerang Timnas Inggris, Marcus Rashford (kanan) berebut bola dengan bek Timnas Wales, #05 Chris Mepham dalam laga sepak bola Grup B Piala Dunia 2022 Qatar antara Wales melawan Inggris di Stadion Ahmad Bin Ali, di Al-Rayyan, barat Doha, Qatar, Selasa (29/11/2022) waktu setempat. AFP/ANTONIN THUILLIER (AFP/ANTONIN THUILLIER)

Timnas Wales justru merana di dasar klasemen dengan koleksi satu poin.

Rekap Hasil Pertandingan Grup B

Senin (21/11/2022) Inggris 6-2 Iran

Selasa (22/11/2022) Amerika Serikat 1-1 Wales

Jumat (25/11/2022) Wales 0-2 Iran

Sabtu (26/11/2022) Inggris 0-0 Amerika Serikat

Rabu (30/11/2022) Iran 0-1 Amerika Serikat

Rabu (30/11/2022) Wales 0-3 Inggris

