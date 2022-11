TRIBUNJABAR.ID, Jakarta – Ajang penghargaan otomotif tahunan bertajuk Grid Oto Award 2022 resmi diselenggarakan secara virtual pada Jumat, 25 November 2022. Yamaha sebagai salah satu pabrikan sepeda motor global, sukses mendapatkan sebanyak 6 penghargaan yang diberikan untuk motor-motor di kategori Matic, Sport dan juga Bebek (Moped).



Pencapaian ini menjadi hal yang layak untuk diapresiasi mengingat salah satu penghargaan yang didapat oleh Yamaha merupakan Award yang paling bergengsi di event tersebut, yaitu Motorcycle of The Year 2022 yang dinobatkan untuk skutik paling fenomenal di tahun ini, yakni Fazzio Hybrid Connected.

#GridOtoAward2022 Motor Yamaha Boyong 6 Award di Ajang Penghargaan Bergengsi

“Kami mengucapkan terima kasih kepada GridOto atas seluruh penghargaan yang telah diberikan kepada produk-produk Yamaha, khususnya pengakuan Fazzio Hybrid Connected sebagai Motorcycle of The Year 2022.

Sebagai skutik di kategori Classy Yamaha yang saat ini tengah digemari oleh masyarakat Indonesia, motor ini dirancang untuk menawarkan nilai-nilai baru kepada konsumen melalui tampilan desain yang fresh dan stylish, teknologi mesin Bluecore Hybrid 125cc yang bertenaga dan irit, serta fitur konektivitas Y-Connect yang dapat semakin mendukung pengalaman berkendara para penggunanya,” ungkap Takeyama Hiroshi, Deputy Director Marketing, PT Yamaha Indonesia Motor Mfg.

Setelah melalui serangkaian penilaian dan uji kendara oleh para tim dewan juri, sebanyak 6 penghargaan dimenangkan oleh motor-motor Yamaha. Pada kategori motor Matic, Fazzio Hybrid Connected yang merupakan pionir di keluarga Classy Yamaha langsung sukses menyabet 2 penghargaan sekaligus, yaitu sebagai Motorcycle of The Year 2022 dan juga Best Retro Automatic Scooter 110 – 125cc.

Beralih ke kategori Sport model, sebanyak 3 produk Yamaha yang ikonik berhasil mendapatkan Award sebagai yang terbaik di kelas masing-masing. Ke-3 produk tersebut adalah All New R15 Connected sebagai Best Sport Full Fairing 150cc Fairing, XSR 155 sebagai Best Sport Retro 150 – 250cc dan juga WR 155 R yang mendapatkan title sebagai Best Sport Dual Purpose 150cc.

Sementara untuk kategori motor Bebek atau Moped, MX King 150 berhasil meraih predikat sebagai Best Cub / Moped 150cc. Ini menjadi penghargaan keempat kalinya yang diberikan kepada motor bebek berkarakter sport tersebut dalam ajang penghargaan Grid Oto Award. Sebagai ringkasan, berikut adalah seluruh penghargaan yang didapatkan oleh Yamaha di ajang Grid Oto Award 2021:

Motorcycle of The Year 2022 : Fazzio Hybrid Connected

Best Retro Automatic Scooter 110 – 125cc : Fazzio Hybrid Connected

Best Sport Full Fairing 150cc : All New R15M Connected ABS

Best Sport Retro 150 – 250cc : XSR 155

Best Sport Dual Purpose 150cc : WR 155 R

Best Cub 150cc : MX King 150

Untuk informasi lebih lanjut terkait produk, silahkan kunjungi website resmi Yamaha Indonesia di https://www.yamaha-motor.co.id/