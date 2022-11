Chord Lagu Talaga Bodas, Lagu Pop Sunda yang Populer dari Yayan Jatnika: Carita Cinta Anu Kuring

TRIBUNJABAR.ID - Inilah chord dan lirik lagu Talaga Bodas.

Talaga Bodas adalah lagu Sunda populer dari Yayan Jatnika.

Sejumlah karyanya hingga kini selalu menjadi favorit dari berbagai kalangan.

Chord Lagu Talaga Bodas

Intro : Am F Am F Am

Am

cang bulan opat belas

F Am

katemong kumatak waas

Am

angin peuting ngahiliwir

F Am

heosna nebak ka hilir

Am F

matak waas matak kagagas

E Am

endahna talaga bodas

(*)

Am

bentang bentang nu baranang

F Am

mawa hareupan keur urang

Am

mageutkeun tali pasimi

F Am

mengkeut pageh dua hati

Am F

talaga bodas saksina

E Am

muka lambaran cinta

Reff :

Am F Am

talaga bodas talaga bodas

Dm Am F

carita cinta anu kuring

Am

jeung manehna

Am F Am

talaga bodas talaga bodas

Dm Am F

endah na cinta mimitina

Am

lebah tidinya

Int : Am F Am F Am

Back (*), Reff

