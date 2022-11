Termasuk Persib Bandung, Klub-klub Sudah Dapat Draf Jadwal Liga 1, Kapan Laga Lawan Persija?

TRIBUNJABAR.ID - Teka-teki tentang kelanjutan Liga 1 2022/2023 terjawab sudah.

PT Liga Indonesia Baru (LIB) sudah merilis draf jadwal lanjutan pertandingan Liga 1 2022/2023 putaran pertama kepada klub-klub.

Lanjutan Liga 1 2022/2023 akan dimulai 2 Desember dengan sistem bubble di Jawa Tengah, tanpa penonton.

Namun, ada tiga pertandingan sisa pada pekan ke-11 yang tidak terdaftar, yakni laga Persib Bandung vs Persija Jakarta, PSIS Semarang vs Bhayangkara FC, dan PS Barito Putera vs PSM Makassar.

Baca juga: Skuad Persib Bandung Jalani Latihan Lagi di Stadion GBLA, Para Pemain Nonton Dulu Rekaman Uji Coba

Ketiga laga tersebut diusulkan digelar setelah sistem bubble dan dihadiri penonton sebelum putaran kedua dimulai.

Direktur Persib Bandung Teddy Tjahjono mengutarakan hal itu dan telah mendapat persetujuan dari Direktur Utama PT LIB Ferry Paulus.

“Itu saya bilang bahwa saya usul Persib vs Persija dilakukan dengan penonton setelah (sistem) bubble dan sebelum putaran kedua,” ujar Teddy.

“Ferry sudah setuju tapi kan tetap harus ada persetujuan dari kepolisian dan lain-lain,” katanya.

Pertandingan Persib Bandung vs Persija Jakarta sejatinya dihelat pada 2 Oktober di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

Namun laga tersebut harus ditunda sebab terjadi tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober yang menewaskan ratusan orang karena kesalahan standard operating procedure (SOP).

Teddy menjelaskan bahwa laga Persib vs Persija merupakan partai dengan risiko tinggi yang harus melibatkan keamanan.

Apalagi tiket pertandingan panas tersebut sudah habis terjual.

Menyoal venue, lebih lanjut akan didiskusikan bersama.

“Ini kan high risk match, jadi kemudian ini partai tunda di mana kita sudah jual tiket, jadi sebisa mungkin tetap ada penonton,” kata Teddy.