Honda Sport Motoshow 2022 Karawang Hadirkan Keseruan dan Penawaran Menarik

Frontline People Honda sedang menjelaskan fitur-fitur unggulan New Honda CBR250RR pada konsumen yang berkunjung ke booth Honda Sport Motoshow 2022 di Karawang Central Plaza.

TRIBUNJABAR.ID, Karawang – Kehadiran jajaran line up motor sport Honda kembali menyapa warga Jawa Barat melalui gelaran Honda Sport Motoshow 2022 yang diselenggarakan oleh PT Astra Honda Motor (AHM) bekerjasama dengan PT Daya Adicipta Motora (DAM) selaku Main Dealer Sepeda Motor dan Suku Cadang Honda di Jawa Barat.



Mengusung tema “Excite Your Ride Ini Baru Laki”, Honda Sport Motoshow 2022 digelar Karawang Central Plaza sejak tanggal 28 November - 4 Desember 2022. Para pengunjung dapat melihat lebih dekat berbagai jajaran motor sport Honda yang tampil dengan desain aggressive, berperforma tinggi dan juga tangguh antara lain New Honda CBR250RR, Honda CBR150R, Honda CB150X, Honda CB150R Streetfire, dan Honda CRF150L.

Frontline People Honda sedang menjelaskan fitur-fitur unggulan Honda CB150X pada konsumen yang berkunjung ke booth Honda Sport Motoshow 2022 di Karawang Central Plaza.

Selama kegiatan berlangsung, pengunjung dapat menikmati program menarik pembelian sepeda motor Honda. Konsumen yang membeli secara kredit, berkesempatan mendapatkan potongan hemat hingga Rp3.448.000,- pembelian Honda CBR150R tipe tertentu, potongan hemat hingga Rp2.962.000,- untuk tenor 35x pembelian Honda CRF150L, potongan hemat hingga Rp2.914.000.- untuk tenor 35x pembelian Honda CB150X Special Edition, dan potongan hemat hingga Rp2.676.000,- untuk tenor 35x pembelian Honda CB150R Streetfire.



General Manager Motorcycle Sales, Marketing, & Logistic DAM, Handi mengatakan, Honda Sport Moto Show kembali hadir untuk memenuhi tingginya antusias masyarakat terhadap sepeda motor sport Honda yang memiliki performa terbaik dikelasnya sehingga dapat menemani masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari dengan memberikan pengalaman berkendara yang menyenangkan.

“Tidak hanya dapat melihat lebih dekat jajaran motor sport Honda, para pengunjung juga dapat melihat dan melakukan pembelian beragam aksesoris dan apparel sport Honda. Kegiatan ini juga tentunya digelar dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku,” ujar Handi.



Para pengunjung yang hadir juga dapat merasakan bersama keseruan beragam aktivitas menarik di booth Honda seperti games seru seperti Corn Hole dan PS4 Competition, serta berkesempatan untuk mendapatkan merchandise exclusive dari Honda. Acara semakin meriah, pada hari Sabtu 3 Desember 2022, DAM menghadirkan bintang tamu Anima Band dan Uncle Bram yang akan menghiasi panggung hiburan bersama para pengunjung.