Gelar The 5th Spirit of Bandung, UK Maranatha Lakukan Pertukaran Bahasa & Budaya dengan Tiongkok 

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Universitas Kristesn Maranatha menggelar acara The 5th Spirit of Bandung yang diselenggarakan di Auditorium Gedung B, UK Maranatha di Jalan Surya Sumantri, Selasa (29/11/2022).

Secara umum, penyelenggaraan acara The 5th Spirit of Bandung yang digelar pada 29-30 November, merupakan sebuah hasil pengembangan kerjasama antara UK Maranatha dengan Tiongkok yang diwakili oleh Hebei Normal University.

Ketua Pelaksana The 5th Spirit of Bandung, Novia Laurencia BA M Lit, mengatakan bahwa tujuan penyelenggaraan The 5th Spirit of Bandung adalah untuk membahas beberapa hal seperti tentang perkembangan tranformasi digital di sektor pendidikan, teknologi, dan industri ekonomi Indonesia dan Tiongkok, membahas perkembangan teknologi transformasi digital baik di Indonesia maupun di Tiongkok, serta membahas perkembangan transformasi digital untuk meningkatkan hubungan kerjasama antara Indonesia dan Tiongkok.

"Tahun ini Spirit of Bandung bertema "Digital Transformation in Education, Technology, and Economic Industry" dimana pandemi ini telah membuat perubahan besar, misalnya yang biasanya kita belajar di kelas kita dipaksa belajar online, lalu sekarang ada pembayaran digital, ini membuat kita dipaksa melek teknologi," kata Novia.

Terkait harapan acara ini, Novia menyebutkan bahwa pihaknya tidak hanya ingin memperkenalkan bahasa dan budaya Tiongkok kepada masyarakat Indonesia namun juga sebaliknya.

Pusat Bahasa Mandarin UK Maranatha pun ingin lebih memperkenalkan bahasa dan budaya Indonesia kepada warga Tiongkok.

Sementara itu Sekretaris Umum UK Maranatha, Robby Yussac Tallar MT Dipl IWRM PhD, mengatakan bahwa Spirit of Bandung melibatkan dua negara yaitu Indonesia dan Tiongkok, UK Maranatha dalam memperkuat kerjasama dengan beberapa negara termasuk Tiongkok, telah banyak menggelar berbagai program dan inovasi.

"Kami telah melakukan berbagai kegiatan akademik dan non akademik seperti students exchange, pertukaran budaya, kompetisi kesenian dan lain sebagainya," ujar Robby.

Terkait perluasan kerjasama ke depan, pihaknya sudah mempersiapkan diri menghadapi perubahan global.

Untuk itu pihaknya sudah melakukan kerjasama ke dalam jaringan internasional, termasuk bersama Tiongkok.

Hal ini diperlukan agar kerjasama ini menghasilkan sharing knowledge dan teknologi.

Dalam kesempatan itu, Rektor UK Maranatha, Prof Ir Sri Widiyantoro, MSc PhD, mengatakan bahwa Spirit of Bandung didasari oleh lahirnya Kota Bandung sebagai simbol ibukota Asia Afrika dalam Konferensi Asia Afrika pada tanggal 18 April 1955.

KAA ini menghasilkan sepuluh prinsip yang tertuang dalam “Dasasila Bandung” yang berisi tentang prinsip dukungan bagi kerukunan dan kerjasama internasional.

Sejak lebih dari 60 tahun yang lalu, semangat persatuan, persahabatan, dan kerjasama dari KotaBandung membuat negara-negara Asia dan Afrika mempunyai hubungan yang erat. Hingga saati ni, prinsip-prinsip yang dihasilkan dalam Konferensi Asia Afrika tahun 1955 tetap menjadi dasar untuk pemeliharaan hubungan timbal balik antara kedua benua.

Menurut Sri, untukmendorong rasa saling pengertian antara budaya yang beragam, memperkuat pertukaran dan kerjasama timbal balik, dan meningkatkan persahabatan antar masyarakat, pada tahun 2013 UK Maranatha (Indonesia) dan Hebei Normal University (Tiongkok), bersama-sama memprakarsai kegiatan simposium tingkat internasional “SpiritofBandung” yang diadakan setiap dua tahun sekali.

"Sampai dengan saat ini, “Spirit of Bandung” telah menyediakan platform yang sangat baik untuk pertukaran budaya antara Indonesia dan Tiongkok," katanya.

Acara ini, turut hadir pembicara dari China Railway Group Limited, Steven Wong.