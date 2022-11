Bek Persib Bandung Ini Banjir Pujian Berkat Crossing Mautnya, Bobotoh: Tumbuh Bersama Luis Milla

TRIBUNJABAR.ID - Salah satu bek Persib Bandung mendapatkan pujian dari para bobotoh berkat crossing mematikannya di laga persahabatan melawan Persikabo.

Pertandingan persahabatan bertajuk "#BuqanPersibDay" itu berlangsung di Stadion Pakansari pada Minggu (27/11/2022).

Laga berakhir dengan kemenangan Persib Bandung yang berhasil mencetak tiga gol ke gawang Laskar Padjajaran.

Masing-masing gol dicetak oleh Ciro Alves (13'), David da Silva (17') dan (64').

Selain duo Brasil itu, salah satu bek mendapatkan sorotan berkat assist-nya bagi gol yang dicetak David da Silva.

Bek tersebut ialah pemain bernomor punggung 27, Zalnando.

Zalnando berhasil bermain apik bersama Beckham Putra untuk memasuki area pertahanan tim Persikabo.

Kemudian ia melepaskan umpan menyilang (crossing) dengan kaki kirinya dari sisi ujung kanan pertahanan Persikabo.

Bola tersebut mengarah tepat ke posisi David da Silva di kotak penalti.

DDS pun langsung menyambut umpan Zalnando dan menyundul bola ke gawang yang dijaga Syahrul Trisna.

Gol kedua pun tercetak di menit ke-17' untuk Persib Bandung.

Tak heran, Zalnando mendapatkan pujian yang dapat terlihat dari unggahan miliknya di Instagram.

Pemain asal Cimahi itu mengunggah foto saat bertanding melawan Persikabo.

"Keep fight and stand your ground (tetap bertarung dan tetap di tempatmu)," tulis Zalnando dalam keterangannya dikutip pada Selasa (29/11/2022).