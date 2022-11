Ashanty Protes Arsy Hermansyah Bengong Saat Dipanggil Aktor Korea Song Joong Ki ke Atas Panggung

TRIBUNJABAR.ID - Putri Anang Hermansyah dan Ashanty, Arsy Hermansyah mendadak menghebohkan warganet.

Hal itu karena Arsy Hermansyah membuat heboh para penggemar Song Joong Ki.

Pasalnya, Arsy Hermansyah mendapatkan keberuntungan dipilih langsung oleh Song Joong Ki untuk difoto dengannya.

Arsy Hermansyah diminta untuk naik panggung oleh aktor asal Korea.

"Please come here," kata Song Joong Ki saat melihat Arsy di kursi tamu undangan.

Putri Anang Hermansyah pun langsung berlari ke atas panggung.

Raut wajah Arsy Hermansyah pun terlihat sangat senang dan bersemangat.

Momen spesial tersebut pun diunggah oleh Ashanty di Instagramnya.

Ashanty mengaku senang saat anaknya dipilih naik ke atas panggung.

Namun, istri Anang Hermansyah pun sempat heran padea anaknya tersebut.

Saat naik ke atas panggung, Arsy Hermansyah terlihat kebingungan dan tidak mengatakan apapun pada Song Joong Ki.

Ashanty bahkan sempat iri dengan anaknya yang dipanggil oleh aktor tampan itu.

"Beruntung nya kaka dipanggil langsung sama oppa @hi_songjoongki Hampir bunda mau ikut lari nemenin, tapi malu hehehe," tulis Ashanty dikutip dari unggahan Instagramnya, Selasa (29/11/2022).

"Pas turun kita bilang kenapa kaka nggak peluk sihh atau say something," sambunya.