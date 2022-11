Sosok Oh Young Soo Pemain Film Squid Game yang Tersandung Kasus Pelecehan

Aktor Korea Selatan, Oh Young Soo. Aktor yang memerankan Oh Il Nam dalam serial Squid Game, Oh Young Soo tersandung kasus dugaan pelecehan. Kasus pelecehan itu disebut dilakukan pertengahan 2017 atau lebih dari 5 tahun yang lalu.

TRIBUNJABAR.ID, SEOUL - Aktor yang memerankan Oh Il Nam dalam serial Squid Game, Oh Young Soo tersandung kasus dugaan pelecehan.

Kasus pelecehan itu disebut dilakukan pertengahan 2017 atau lebih dari 5 tahun yang lalu.

Ia didakwa tanpa penahanan oleh Kantor Kejaksaan Distrik Suwon Cabang Seongnam pada Kamis (24/11/2022).

Dikutip dari Soompi, Oh Young Soo dituduh menyentuh tubuh seorang wanita secara tidak pantas pada pertengahan 2017.

Lantas, seperti apakah profil Oh Young Soo?

Dilansir KMag, Oh Young Soo lahir pada 19 Oktober 1944, yang berarti saat ini ia berusia 78 tahun.

Tempat kelahirannya adalah Kaepung, Gyeonggi, Korea Utara.

Oh Young Soo kecil menghabiskan masa lalunya di Korea Utara, hingga kemudian pindah ke Paju, Korea Selatan, setelah garis paralel ke-38 dibuat melintasi Korea.

Kakek Oh Young Soo adalah seorang guru dan tuan tanah setempat.

Oh Young Soo saat memerankan Oh Il Nam dalam serial Squid Game (netflix)

Seluruh keluarganya dibunuh oleh tentara Korea Utara, sementara sang kakak ditahan untuk alasan yang tak diketahui.

Oh Young Soo memulai debut aktingnya pada 1963, saat tampil di drama berjudul The Square.

Ia juga menjadi anggota Perusahaan Teater Nasional Korea sejak 1987 hingga 2010.

Selain menjadi aktor, Oh Young Soo juga memproduksi drama A Confession for Black Prostitute yang diadaptasi dari novel Requiem for a Nun karya William Faulkner.

Tak hanya itu, ia juga memproduksi drama lainnya, seperti A Streetcar Named Desire dan The Merchant of Venice.