Jadwal Piala Dunia 2022 Hari Ini, Argentina Harus Menang atau Tersingkir, Meksiko Tak Mau Kalah

Pemain depan Timnas Argentina, Lionel Messi menendang bola dalam laga sepak bola Grup C Piala Dunia 2022 antara Argentina melawan Arab Saudi di Stadion Lusail, di Lusail, utara Doha, Qatar, Selasa (22/11/2022). partai menghadapi Meksiko bagai laga hidup atau mati untuk La Albiceleste. Seri, apalagi kalah lawan El Tri bisa menyebabkan Argentina tersingkir.AFP/ODD ANDERSEN

TRIBUNJABAR.ID, AL KHOR - Hari ini, Sabtu (26/11/2022), delapan tim akan kembali bertempur di lanjutan Piala Dunia 2022.

Arab Saudi akan berjuang merebut tiket ke 16 Besar dengan menghadapi Polandia.

Pertandingan Polandia vs Arab Saudi akan disiarkan langsung SCTV Live Streaming mulai pukul 20:00 WIB.

Tunisia vs Australia akan mengawali pertandingan hari ini. Kedua tim akan bertemu pukul 17:00 WIB.

Selain dua pertandingan tersebut, masih ada dua pertandingan lagi hari ini yakni Argentina vs Meksiko dan Prancis vs Denmark.

Pemain depan Timnas Arab Saudi, Saleh Al-Shehri, melakukan selebrasi setelah mencetak gol pertama timnya dalam laga sepak bola Grup C Piala Dunia 2022 antara Argentina melawan Arab Saudi di Stadion Lusail, di Lusail, utara Doha, Qatar, Selasa (22/11/2022). (AFP/ODD ANDERSEN)

Jadwal Bola Malam Ini

Sabtu, 26 November 2022

17.00 WIB: Tunisia vs Australia - (SCTV, Vidio)

02.00 WIB: Polandia vs Arab Saudi - (SCTV, Vidio)

23.00 WIB: Prancis vs Denmark - (SCTV, Vidio)

Minggu, 27 November 2022

02:00 WIB: Argentina vs Meksiko - (SCTV, Vidio).

Preview Argentina vs Meksiko

Kekalahan 1-2 dari Arab Saudi membuat Argentina terpuruk di dasar klasemen Piala Dunia 2022 Grup C pada matchday pertama.

Oleh karenanya, partai menghadapi Meksiko bagai laga hidup atau mati untuk La Albiceleste. Seri, apalagi kalah lawan El Tri bisa menyebabkan Argentina tersingkir.

Ini bakal jadi aib untuk kampanye piala dunia terakhir Lionel Messi.