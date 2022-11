All New Kijang Innova Zenix- Toyota Indonesia akhirnya resmi meluncurkan All New Kijang Innova Zenix Hybrid.

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Toyota Indonesia akhirnya resmi meluncurkan All New Kijang Innova Zenix Hybrid dan kini diluncurkan di Kota Bandung termasuk untuk pasar Jawa Barat. All New Kijang Innova Zenix Hybrid bisa dikatakan menjadi generasi ketujuh dari keluarga Kijang di Indonesia.

Mobil kijang sudah dikenal lama di Indonesia dan menjadi salah satu mobil pilihan keluarga.

Dengan hadirnya All New Kijang Innova Zenix Hybrid, PT Toyota-Astra Motor (TAM) menambah pilihan model mobil elektifikasi di Indonesia.

Andrias Fajarudin, TAM West Java Dept. Head mengatakan, Toyota berkomitmen untuk terus menghadirkan ever-better cars yang ramah lingkungan.

"Kehadiran All New Kijang Innova Zenix. Kendaraan ini menekankan komitmen Toyota terhadap mobilitas inklusif dengan terus mengembangkan kendaraan Hybrid EV yang terjangkau dan mudah diakses oleh masyarakat luas,' kata Andrias Fajarudin.

All New Kijang Innova Zenix (istimewa)

Mengusung tagline Cross Into The New Energy, All New Kijang Innova Zenix menjajikan performa berkendara yang superior dengan mengadopsi platform dan mesin TNGA, serta teknologi Toyota Hybrid System generasi ke-5.

All New Kijang Innova Zenix dirancang untuk mewujudkan mobilitas yang nyaman dan aman, sekaligus mendukung visi Toyota dalam menciptakan ever-better cars untuk dunia yang lebih sustainable dan inklusif, serta untuk mencapai pengurangan emisi karbon.

All New Kijang Innova Zenix, Puncak Evolusi Kijang untuk Era Baru

Mewarisi beberapa fitur dari generasi sebelumnya, All New Kijang Zenix hadir sebagai model yang spacious, customer-centric, dan ramah lingkungan.

Kijang generasi ke-7 di Indonesia ini mencakup perubahan mendasar dan menyeluruh. Salah satunya adalah platform TNGA: GA-C dengan struktur monocogue yang menggantikan struktur /adder-on-frame.

Platform baru ini memungkingkan engineer Toyota untuk menyematkan berbagai teknologi advance terbaru kepada All New Kijang Innova Zenix seperti mesin 2.0L TNGA, generasi ke-5 Toyota Hybrid System, dan transmisi 10-Speed Direct Shift CVT untuk menghadirkan performa berkendara yang superior serta konsumsi bahan bakar yang lebih efisien di saat yang bersamaan.

Lebih dari itu, platform TNGA: GA-C ini juga memberikan ruang bagi engineer Toyota untuk meningkatkan rigiditas bodi, mengurangi berat mobil, serta mengurangi suara yang masuk ke dalam kabin mobil, dalam rangka meningkatkan kestabilan dan kenyamanan saat bermobilitas.

All New Kijang Innova Zenix hadir konsep eksterior "Glamorous and Tough". Kesan tangguh terlihat dari bagian depan berkat New Crossover Front Looks dengan New Front Grille Design yang dilengkapi dengan LED Headlamp. Bergerak ke samping, aura layaknya sebuah SUV mewah terpancar dari New Fascinating 18" Alloy Wheel, sertapillar A yang lebih tegak dan pillar D yang lebih landai memperkuat body type SUV. Sementara pad a bagian belakang, struktur tiga dimensi melalui New Rear Combination Lamp (@ HV & V) menguatkan kesan emosional dan dinamis, jelas Biyouzmal selaku RBODH Jabar & Kalimantan.

Tidak berhenti di situ, kendaraan ini juga dibekali dengan berbagai fitur dan teknologiyang advance, mewah dan terbaik di kelasnya, sesuai trend serta kebutuhan keluarga millennial dengan nilai-nilai global. Mulai dari New Panoramic Retractable Roof (OA & V HV), New Captain Seat with Ottoman (OA HV), New 10" Head Unit with Smartphone Connectivity (O@ & V HV), New 10" Dual Rear Seat Entertainment (A & V), teknologi berbasis telematika T Intouch, hingga advanced safetytechnologyToyota Safety Sense (TSS) 3.0.