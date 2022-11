Penuhi Kaum Hawa untuk Miliki Kulit Bersih dan Sehat, Raddyn Resmikan Toko Perdana di Pos Bloc

TRIBUNJABAR.ID – Memiliki kulit yang bersih dan sehat tidak hanya pada wajah tetapi juga pada tubuh adalah keinginan dan menjadi bagian dari wishlist perempuan. Untuk mewujudkannya, Anda bisa memulai dengan menggunakan produk body care secara rutin, misalnya memakai hand and body lotion.

Dikutip dari Everyday Health, rutin menggunakan hand and body lotion dapat menjaga kelembapan kulit, mencegah timbulnya kerutan dan stretch mark, serta membuat kulit lebih lembut dan cerah.

Selain itu, Anda juga bisa melengkapi perawatan kulit dengan menggunakan shower cream yang bebas dari bahan yang tidak natural, seperti paraben maupun sodium lauryl sulfate (SLS).

Sebagai informasi, paraben dan SLS merupakan komponen bahan kimia yang rentan memicu iritasi pada kulit, khususnya pada pemilik kulit sensitif.

Kabar baiknya, saat ini cukup banyak produsen body care yang mulai beralih menggunakan bahan yang aman untuk kulit. Bahan aman yang digunakan sebagai komposisi di dalam produk seperti glutathione, niacinamide, babassu oil, vitamin E, dan ekstrak madu manuka.

Salah satu produk yang sudah menggunakan bahan alami tersebut adalah merek lokal asal Jawa Timur (Jatim), yakni Raddyn.

Untuk memenuhi kebutuhan setiap perempuan terhadap produk body care yang berkualitas, Raddyn membuka toko pertama di Pos Bloc, Jalan Pos Nomor 2, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Adapun toko yang telah diresmikan pada 5-6 November 2022 tersebut juga menyelenggarakan workshop bertajuk “Get Raddyn With Me”.

Dalam acara peresmian toko perdana, Raddyn mengajak seluruh pelanggan setia dan pengunjung untuk mengikuti workshop bertajuk “Get Raddyn With Me”. (Dok. Raddyn)

Lewat workshop ini, pengunjung diajak untuk membuat lotion dengan takaran dan hero ingredient terbaik, seperti niacinamide, babassu oil, vitamin E, ekstrak madu manuka.

Acara juga turut dimeriahkan dengan free exhibition dan spesial talkshow bertema “Womanpreneur in Digital Era”. Adapun rangkaian talkshow dihadiri oleh tiga profesional speaker, yakni Founder Raddyn Kurniati, Founder House of nuy Nur Hasanah, serta Co-Founder Hello BCR Farihatul QM.

Rangkaian produk Raddyn

Penasaran dan tertarik untuk mengunjungi toko offline Raddyn, Anda dapat memiliki produk Brightening Series yang terdiri dari empat varian hand and body lotion dan empat varian shower cream.

Varian produk hand and body lotion Raddyn yang bisa dipilih diantaranya adalah Raddyn Brightening Lotion Vitamin E, Raddyn Brightening Lotion Honey, Raddyn Brightening Lotion Rose, dan Raddyn Brightening Lotion Shea Butter.

Sementara itu, untuk koleksi shower cream yang tersedia, mulai dari Raddyn Brightening Shower Cream Vitamin E, Raddyn Brightening Shea Shower Cream, Raddyn Brightening Honey Shower Cream, serta Raddyn Brightening Shower Cream Rose.

1. Raddyn Brightening Vitamin E

Untuk mencerahkan kulit tubuh, Raddyn Brightening Lotion Vitamin E dan Raddyn Brightening Shower Cream Vitamin E hadir dengan kandungan niacinamide sebagai agen pencerah dan berfungsi menyamarkan noda hitam. Keduanya juga mengandung babassu oil untuk melembapkan dan memberikan rasa halus serta lembut di kulit.

Untuk memberi nutrisi pada kulit, kedua produk juga dilengkapi dengan vitamin E untuk mencegah timbulnya kerutan dan tanda penuaan dini. Butiran scrub merah pada kedua produk ini juga mampu mengangkat sel kulit mati sehingga kulit tampak sehat dan bercahaya.

2. Raddyn Brightening Honey