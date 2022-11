Pejabat Kota Helsinki Sambut Hangat Rombongan Benchmarking Digital Services Pemkab Sumedang

Laporan Kontributor TribunJabar.id Kiki Andriana dari Sumedang

TRIBUNJABAR.ID, SUMEDANG - Kepala Kantor Urusan Digital Kota Helinski, Mikko Rusama merespons dengan hangat kunjungan Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam upaya pembandingan pelayanan digital ke Finlandia.

Delegasi Benchmarking Digital Services dari Sumedang ini diterima di City Hall Helsinki pada Kamis (24/11/2022) waktu setempat.

Sumedang sendiri sedang mengembangkan iklim pelayanan digital di berbagai lini.

Kepala Kantor Urusan Digital Kota Helinski, Mikko Rusama merespons dengan hangat kunjungan Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam upaya pembandingan pelayanan digital ke Finlandia.

Dikutip dari siaran yang diterima TribunJabar.id, Jumat (25/11/2022), bahwa Helsinki menjadi kota yang amat berfungsi di dunia karena digitalisasi.

Namun, digitalisasi itu perlu pula didorong oleh tabiat pemerintah yang bukan hanya cukup untuk bertindak reaktif, tetapi juga harus proaktif terhadap rakyat.

"Karena itu, untuk mengimplementasikan paradigma proaktif tersebut, pemerintah Helsinki menyiapkan City of Helsinki's Digital Strategi 2022-2023," kata Rusama.

Pemerintah Kota Helsinki telah melakasanakan sejumlah program yang berdampak perubahan berkemajuan. Yakni, digital services, data strategy, implementation of the information management act, shared city services, digital foundation, recovery program, and agile experiment.

Sebelumya, pada Rabu (23/11/2022) wakti setempat, Duta Besar Indonesia untuk Finlandia, Ratu Silvy Gayatri, mengapresiasi capaian Kabupaten Sumedang dalam transformasi digital.

Hal itu ia sampaikan saat menerima delegasi Benchmarking Digital Services dari Kabupaten Sumedang yang dipimpin Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir.

"Kabupaten sumedang merupakan kabupaten dengan digitalisasi pertama di indonesia dan kini menjadi role model nasional. Kabupaten Sumedang berprestasi dan membanggakan,"

"Hal ini tentu saja harus dilanjutkan untuk berbagi dan menularkan kapasitasnya kepada kabupaten lain demi mencapai negara Indonesia yang semakin canggih digitalnya," ungkap Ratu.

Finlandia adalah salah satu negara yang tranformasi digitalnya berhasil. Negara yang berhasil bersaing dengan uni eropa.

"Kami harapkan kunjungan Kabupaten Sumedang ke Finlandia akan memberikan manfaat yang besar bagi daerah dan masyarakat, yang kemudian dapat menularkan ke kabupaten lain," katanya.

Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir, menyampaikan rasa bangganya karena delegasi Benchmarking Digital Services Kabupaten Sumedang disambut hangat oleh KBRI maupun oleh Pemerintah Kota Helsinki.

"Alhamdulillah kami diterima dengan baik dan antusias oleh Ibu Duta Besar maupun oleh Pejabat Pemerintah Kota Helsinki. Dua hari ini kami maraton diskusi dalam rangka benchmarking (pembandingan) dengan berbagai pihak di Helsinki,"

"Kami akan lakukan adopsi dan adaptasi berbagai best practices disini, serta memodifikasinya sesuai dengan kearifan dan kebutuhan kongkrit di Sumedang," kata Bupati.