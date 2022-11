Chord dan Lirik Lagu Daun Puspa Versi Fanny Sabila, Lagu Sunda Populer: Daun Puspa Sae Pisan

TRIBUNJABAR.ID - Berikut chord dan lirik lagu Daun Puspa.

Lagu Daun Puspa dinyanyikan oleh Cicih Cangkurileng atau Cicih Rukesih.

Lagu-lagunya banyak yang menjadi lagu Sunda Populer.

Sehingga tak jarang dinyanyikan ulang atau cover oleh sejumlah selebritis, salah satunya Fanny Sabila.

Fanny Sabila adalah penyanyi cantik asal Sunda yang multitalenta.

Chord lagu Daun Puspa

Intro : C F G (2x) C

C# F G C F G

C

Di sawang ti kaanggangan

C

Daun puspa sae pisan

C F

Daun mangrupa hiasan

G E C

Pantes ayana di taman

C

Daun puspa anu endah

C# C

Mangrupa hiji kenangan

C G Fm

Waktu pasini duaan

G C

Maneh na milu nyarengan

C F

Di di di di di di samberan

G C

Ku ku ku ku ku ku ruruk

C Fm

Di di di di di di helaran

G C

Ku ku ku ku ku ku bangbara

C Cm

La la la la la

G G#

La la la la la

C F

La la la la la

G C

La la la la la

C

Di sawang ti kaanggangan

C

Daun puspa sae pisan

C F

Daun mangrupa hiasan

G E C

Pantes ayana di taman

C

Daun puspa anu endah

C# C

Mangrupa hiji kenangan

C G Fm

Waktu pasini duaan

G C

Maneh na milu nyarengan