AKPAR NHI Bandung Menjadi Juara 1 Mewakili Kota Bandung di “National Butchery & Cooking Competition”

TRIBUNJABAR.ID, Jakarta 23 November 2022, AKPAR NHI Bandung Mewakili Kota Bandung dalam ajang “National Butchery & Cooking Competition” oleh True Aussie Beef, dimana sebelumnya unggul Juara 1 dan 2 di kategori Culinary Students seleksi kota Bandung yang diselenggarakan di Hotel GAIA.

Kali ini pada Grand Final di Hotel Raffles Jakarta, Juara perwakilan AKPAR NHI Bandung Yaitu Devowen Novrado & Muhammad Kabul mengolah dua menu Australian Beef bagian Rump dengan tema Indonesian yaitu Selada Banjar (Appetizer) & Beef smoor and beef roasted saus padang with aromatic kecombrang rice ,sambal wijen and cassava leaf pocket (Main Dish).

AKPAR NHI Bandung menjadi Juara 1 mewakili kota Bandung di ajang “National Butchery & Cooking Competition” oleh True Aussie Beef

Hingga pada akhirnya di pertandingan yang begitu sengit selama 2 jam, Owen dan Kabul berhasil memenangkan posisi Juara 1 dengan membawa pulang Piala, medali dan juga uang tunai senilai 7 (tujuh) Juta Rupiah mengalahkan pesaing kota lainnya yaitu Jakarta, Bali dan Yogyakarta.

Instruktur dan juga pembimbing Mahasiswa AKPAR NHI Bandung, Sara Rabasari mengatakan “kali ini mahasiswa yang mengikuti lomba tidak hanya dari Senior, tapi juga Kabul yang mahasiswa baru di semester 1 sehingga menghasilkan regenerasi juara untuk lomba – lomba berikutnya.

AKPAR NHI Bandung merupakan kampus Program D III Perhotelan dengan peminatan Room Division, Food & Beverage Service, Kitchen & Pastry. Berlokasi strategis di Jl. Raya Lembang No. 112 menghasilkan Juara – juara berprestasi, mahasiswa dan mahasiswi yang siap bekerja serta bersaing di industri perhotelan.