30 Kata-kata Bijak Hari Guru Nasional, Sampaikan Terima Kasih Pada Guru Tercinta 25 November 2022

TRIBUNJABAR.ID - Inilah kata-kata bijak untuk mengucapkan Hari Guru Nasional 2022.

Hari Guru Nasional diperingati setiap pada tanggal 25 November.

Anda dapat merayakan atau mengapresiasi guru tercinta dengan berbagi ucapan kepadanya.

Berikut Tribunjabar.id sajikan kata-kata bijak Hari Guru Nasional 2022 dilansir dari berbagai sumber.

1. Guru, Engkau bapak dan Ibu kedua bagi kami, menjadi orang tua tatkala kami nakal, menjadi sahabat tatkala kami kebingungan, menjadi pelita tatkala kami kegelapan. Selamat hari Guru 2022.

2. Seorang guru yang baik dapat menginspirasi harapan, menyalakan imajinasi dan menanamkan cinta belajar. Happy Teacher's Day.

3. Kamu meraih tanganku, membuka pikiranku dan menyentuh hatiku. Selamat Hari Guru 2022

4. Kamu menerima tantangan untuk mengajarku dan aku menerima tantangan untuk belajar. Selamat Hari Guru.

5. Anda memiliki cinta murni untuk mengajar dan saya memiliki seluruh cinta untuk belajar. Selamat Hari Guru.

6. Saya menemukan bimbingan, persahabatan, disiplin, dan cinta, semuanya, dalam satu orang. Dan orang itu adalah Anda. Selamat Hari Guru.

Baca juga: 15 Kata-kata Bijak Hari Guru Nasional 25 November 2022, Sampaikan Terima Kasih Pada Guru Tercinta

7. Guru terbaik tidak memberimu jawaban, tetapi mereka memicu keinginan untuk menemukan jawabannya sendiri. Selamat Hari Guru!

8. Aku beruntung memiliki guru sehebat Engkau. Semoga Engkau Hari Guru-mu penuh dengan momen yang menggembirakan!

9. Thank you for being an amazing mentor, Happy Teachers Day!

10. Kepada guru terhebat dunia, Selamat Hari Guru! Terimakasih untuk segalanya!