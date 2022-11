Peforma Bisnis bank bjb Semakin Solid, Nancy Adistyasari Raih The Next Top Leader 2022

Direktur Komersial & UMKM bank bjb Nancy Adistyasari berhasil meraih penghargaan sebagai The Next Top Leader 2022 versi Majalah Infobank.

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Direktur Komersial & UMKM bank bjb Nancy Adistyasari berhasil meraih penghargaan sebagai The Next Top Leader 2022 versi Majalah Infobank karena kontribusinya dalam mendorong pertumbuhan bisnis bank bjb semakin solid, dan mendukung berbagai program usaha kecil menengah sehingga semakin berkontribusi bagi pertumbuhan bisnis bank bjb.

Penghargaan tersebut diberikan Infobank dalam Forum Infobank Top 100 CEO and The Next Leader Forum, yang terdiri dari acara Economic Outlook 2023 dan Leadership Sharing, di Jakarta, Rabu (23/11).

Penghargaan kepada Nancy karena dinilai telah berhasil membawa dampak positif signifikan khususnya terhadap kinerja perusahaan, maupun terhadap masyarakat luas pada umumnya.

"Saya berterimakasih atas penghargaan yang diberikan, hal ini merupakan wujud apresiasi yang luar biasa terhadap kinerja yang telah diupayakan bersama bank bjb selama ini. Penghargaan ini akan menjadi pemecut semangat untuk senantiasa berkarya dengan maksimal di masa yang akan datang," ucap Nancy.

Disampaikan Nancy, untuk terus mendorong kinerja bank bjb semakin solid, telah dilakukan berbagai kolaborasi dan strategi dengan berbagai perusahaan, baik swasta maupun BUMN.

Nancy Adistyasari mengatakan kerja sama tersebut sebagai upaya untuk memperluas kerja sama (product holding) milik bank bjb sehingga semakin banyak digunakan nasabah, termasuk nasabah korporasi dan UMKM.

Kerja sama yang terus dilakukan juga sebagai salah satu upaya mewujudkan visi dan misi bank bjb, juga bagian dari strategi dalam memberikan kontribusi positif untuk pengembangan bisnis, sehingga bersama-sama turut meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan bisnis.

Sebagai informasi, bank bjb telah menjalin kerjasama dengan berbagai perusahaan/institusi untuk semakin mengenalkan berbagai produk perbankan unggulan yang dimiliki bank bjb.

Nancy menjelaskan kerja sama dengan berbagai pihak, untuk meningkatkan layanan funding, lending, transaksi, payroll service. Juga untuk sarana layanan perbankan yang membantu dan memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi perbankan.

Nancy menyatakan pihaknya senantiasa mendukung para pebisnis nasional, baik swasta atau BUMN agar tumbuh dan berkembang bersama, sehingga mampu berkontribusi terhadap perekonomian nasional.

“bank bjb para pebisnis lain untuk berkolaborasi dan tumbuh bersama demi menjadi Tandamata Untuk Negeri," tandasnya.

Kini, bank bjb pun semakin dikenal sebagai salah satu bank nasional dengan kemampuan bisnis yang solid dengan dukungan sistem teknologi informasi mumpuni. Tak heran, semakin banyak perbankan yang ingin menjalin kolaborasi dengan bank bjb.

Sebagai tambahan informasi, jika menilik laporan publikasi keuangan sampai dengan September 2022, kinerja bank bjb beserta anak perusahaan mencatatkan pertumbuhan Kredit year on year sebesar 12 persen menjadi Rp113,4 trilliun, melalui proses bisnis yang baik sehingga Non Performing Loan bank bjb berhasil ditekan lebih jauh pada level 1.1%, lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 1.3