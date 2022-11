Hingga Sore Ini, Korban Gempa Cianjur Capai 271 Orang Meninggal, Semua Sudah Teridentifikasi

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana memberikan update gempa Cianjur yang terjadi Senin (21/11/2022) siang lalu.

Dalam update terkini, Rabu (23/11/2022) pukul 17:00 WIB, BNPB menyebut korban meninggal akibat gempa bumi di Kabupaten Cianjur itu sudah mencapai 271 orang.

Namun, jumlah korban tersebut belum diketahui apakah termasuk korban gempa yang sudah dikebumikan keluarga atau tidak.

Hal ini diungkapkan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto.

Namun Suharyanto memastikan data 271 jenazah sudah teridentifikasi BNPB.

"Kemungkinan korban meninggal yang 271, ini kami akan telusuri apakah yang sudah dimakamkan oleh keluarga ada tambahan apa tidak."

Lokasi tanah longsor Jalan Raya Cipanas-Puncak. (Tribunnews.com) (Tribunnews)

"Kami belum bisa memastikan yang dimakamkan oleh keluarga ini sudah masuk data yang 271 atau belum, karena bisa saja miss."

"Jenazah yang ada langsung dimakamkan oleh keluarga tanpa dilaporkan ke Puskesmas atau Rumah Sakit," kaya Suharyanto pada konferensi pers, Rabu.

Pencarian hari ini melibatkan 6.000 personel gabungan yang terdiri dari BNPB, BPBD, TNI Polri, dan relawan.

Baca juga: Kisah Emak Acah, Tatapannya Kosong Ingat Rumah Hancur Akibat Gempa Cianjur, Bingung Mau ke Mana Lagi

Kepala BNPB mengatakan pada pencarian hari ini personel gabungan menemukan 4 korban jiwa di Kecamatan Cugenang, dimana 3 meninggal dunia dan 1 selamat.

"Korban selamat anak laki-laki bernama Azka (6) yang ditemukan di sebelah neneknya yang sudah meninggal dunia," ujarnya.

Suharyanto mengatakan korban hilang mencapai 40 orang, 39 di antaranya berada di Kecamatan Cugenang dan 1 di Warung Kondang.

Terkait data, BNPB akan kembali memastikan jumlah korban jiwa diluar jumlah korban jiwa yang terdata hari ini.

"Jadi yang 271 ini yang sudah di konfirmasi lewat Puskesmas dan Rumah Sakit di seluruh Kabupaten Cianjur. Kami mohon waktu."

"Besok pagi kami akan kumpulkan seluruh Kepala desa untuk mendata kembali apakah yang sudah dimakamkan sudah didata by name by address," ujarnya.(Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami)