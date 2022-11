Accor Sport Day Bandung 2022: Pererat Silaturahmi Melalui Pertandingan Olahraga

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG – Ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk mempererat silaturahmi, salah satunya adalah melalui pertandingan olahraga, sebuah kegiatan positif yang juga dapat melatih sportivitas dan kejujuran. Hal tersebut pula lah yang dilakukan oleh Accor Hotels Bandung pada periode 14-22 November 2022 lalu melalui kegiatan Accor Sport Day Bandung 2022.

Pada acara tersebut, ada berbagai cabang olahraga yang ditandingkan, mulai dari futsal, tenis meja, bulu tangkis, catur, hingga Mobile Legend: Bang Bang yang mewakili cabang e-sport game. Pesertanya sendiri terdiri dari delapan hotel Accor Hotels Bandung, yaitu ibis Budget Bandung Asia Afrika, ibis Bandung Pasteur, ibis Bandung Trans Studio, Mercure Bandung City Centre, Mercure Bandung Nexa Supratman, Novotel Bandung, Grand Mercure Bandung Setiabudi, dan Pullman & ibis Styles Bandung Grand Central.

Accor Hotels Bandung pada periode 14-22 November 2022 adakan pertandingan olahraga bertajuk Accor Sport Day Bandung 2022

“Sebetulnya Accor Sport Day ini merupakan agenda rutin kami, namun sayangnya pandemi yang terjadi selama 2 tahun terakhir membuat kami harus meniadakan kegiatan ini untuk sementara waktu. Maka dari itu ketika kami menyelenggarakannya kembali, antusiasme para heartist (sebutan karyawan Accor Hotels) sangat luar biasa,” terang Bakti Tresnawan yang menjadi ketua panitia Accor Sport Day Bandung.

Pertandingan dilakukan terpisah di beberapa tempat, seperti futsal yang diselenggarakan di Lapangan Futsal Kavaleri pada hari pertama, dilanjutkan dengan tenis meja di ibis Bandung Trans Studio, catur dan Mobile Legend: Bang Bang di Mercure Bandung City Centre, serta ditutup dengan bulu tangkis di GOR PDAM Tirtawening.

Accor Sport Day Bandung 2022 ini dijuarai oleh Grand Mercure Bandung Setiabudi yang berhasil mengantongi 3 emas dan 3 perak, disusul oleh Novotel Bandung dan ibis Bandung Trans Studio.

“Semoga kegiatan ini dapat terlaksana kembali di tahun depan karena ini adalah ajang yang sangat baik untuk menjalin silaturahmi, seperti yang tertuang dalam kalimat ‘Sports Unite People. We All Champion, Champion for All’,” ujar T Ben Alhaj, selaku General Manager Mercure Bandung Nexa Supratman mewakili para General Manager yang disampaikan dalam upacara penutupan Accor Sport Day Bandung 2022.