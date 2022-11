Yosa Anggota DPRD Jabar Hadiri Peringatan Hari Wayang Sedunia di Kuningan

TRIBUNJABAR.ID,- Tanggal 7 November 2003, UNESCO telah mengakui wayang Indonesia sebagai mahakarya dunia warisan dunia tak benda. Oleh karena itu melalui keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 pemerintah menetapkan tanggal 7 November sebagai Hari Wayang Nasional.

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Yosa Octora Santono,S.Si.,M.M menghadiri Pagelaran Wayang Golek dalam rangka peringatan Hari Wayang Sedunia dan Milangkala ka 4 Pusaka Aria Kamuning 3 (PAK 3) Ki Dalang Aan Anjasmara Hamzah HS bertempat di Lapangan Sepakbola Karamatwangi, Desa Karamatwangi Kec.Garawangi Kab.Kuningan pada hari sabtu 05 November 2022 dengan Lakon : Kanyeuri Somantri.

Pagelaran wayang golek ini mengundang antusias masyarakat mengisi malam minggu dan menjadi tontonan yang menjadi tuntunan bagi semua kalangan. Yosa

latar belakang penetapan Hari Wayang Nasional 7 November juga berdasarkan keputusan UNESCO yang menetapkan wayang sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada 7 November 2003.

Selanjutnya, wayang juga masuk dalam daftar Warisan Budaya Takbenda UNESCO untuk kategori Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity dengan judul The Wayang puppet theater tertanggal 4 November 2008.

Hari Wayang ini diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk meningkatkan apresiasi terhadap wayang sebagai aset budaya nasional. Sehingga, Hari Wayang Nasional sekaligus menjadi sarana untuk pembentukan jati diri dan karakter bangsa. tutup Yosa