Maranatha Creative Industry Showcase Day 2022

Pada kebijakan ini, mahasiswa diberikan kebebasan memilih salah satu dari 8 Skema yang dapat dikonversi setara 20 SKS mata kuliah. Program – program experiential learning dengan jalur yang fleksibel diharapkan akan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan passion dan bakatnya, menghasilkan lulusan yang siap terjun ke masyarakat.

Program Studi Desain Interior yang baru saja melalui proses visitasi akreditasi internasional oleh Agency for Quality Assurance by Accreditation of Study Programs yang berbasis di Jerman, merupakan salah satu dari 142 Program Studi yang berhasil memperoleh hibah ini dan mengantar Universitas Kristen Maranatha memperoleh 2 penghargaan yaitu : Perguruan Tinggi Peserta PKKM Dengan Kemajuan Aktivitas Tertinggi (Liga 2) Anugerah Diktiristek 2021 dan Perguruan Tinggi Peserta PKKM dengan Pengelolaan Terbaik (Liga 2)

Penghargaan PKKM dari Diktiristek dengan keamajuan aktivitas tertinggi dan pengelolaan terbaik (Liga2)

Hibah ini digunakan untuk menginovasi system kurikulum di seluruh Fakulta Seni Rupa dan Desain dengan Kurikulum Immersif Kampus Merdeka. Mahasiswa sejak tahun pertama telah diperkenalkan kepada jalinan sinergi pentahelix antara akademik (mahasisa/dosen) dengan mitra industry, profesi, media, pemerintah, perwalian dan minat bakat, serta proses coaching agar mendapatkan pengembangan diri secara maksimal melalui delapan skema MBKM, demikian penjelasan dari Irena Vanessa Gunawan,S.T.,M.Com, selaku Dekan FSRD Universitas Kristen Maranatha.

Penerapan Kurikulum Berbasis Imersif

Pelaksanaan Maranatha Creative Industry Show Case Day diselenggarakan selama dua hari, tanggal 23 dan 24 November 2022. Dr.Dra.Seriwati Ginting,M.Pd selaku ketua Panitia Acara Maranatha Creative Industry Show case day 2022 didampingi Elliati Djakaria,Dipl,-Ing., M.Min.,CLC selaku Ketua Program studi Desain Interior, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu satu perwujudan pembelajaran di Perguruan Tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta budaya belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. agar dapat meraih capaian pembelajaran yang komprehensif dan siap berkontribusi dalam kancah nasional maupun internasional.