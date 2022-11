Chord dan Lirik Lagu Dina Amparan Sajadah, Lagu Sunda Populer Darso: Abdi Sumujud Pasrah

TRIBUNJABAR.ID - Inilah chord dan lirik lagu Dina Amparan Sajadah.

Lagu Dina Amparan Sajadah dinyanyikan oleh Darso.

Sejumlah lagunya tidak jarang menjadi lagu Sunda populer.

Chord Lagu Dina Amparan Sajadah

Am Em

Dina amparan sajadah

Am Em

Abdi sumujud pasrah

F

Diri nu lamokot ku dosa

Em

Nyanggakeun sadaya-daya

Am Em

Dina amparan sajadah

Am Em

Abdi sumujud pasrah

F

Mundut pangampura Gusti

Em

Ya Allah Robbul Izzati

Am Em

Taya deui panglumpatan

Am Em

Taya deui pamuntangan

Am Em

Mung Allah Pangeran Abdi

F Em

Pangeran anu sajati