Alireza Faghani, Wasit Piala Dunia 2022, Pernah Jadi Pengadil Laga Persib Bandung di Liga 1

TRIBUNJABAR.ID - Alireza Faghani, wasit yang pernah menjadi pengadil laga Persib Bandung dan Persija Jakarta di Liga 1, bakal memimpin pertandingan di Piala Dunia 2022.

Alireza Faghani adalah wasit asal Iran yang tergabung ke dalam Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC), yang terpilih menjadi wasit di Piala Dunia 2022.

Sebelum menjadi wasit di Piala Dunia 2022, Alireza Faghani juga pernah menjadi wasit di empat pertandingan Piala Dunia 2018 Rusia.

Dikutip dari situs Aljazeera, FIFA telah merilis daftar wasit yang akan memimpin pertandingan Piala Dunia 2022 Qatar, satu di antaranya adalah Alireza Faghani.

Piala Dunia 2022 Qatar akan menggunakan 36 wasit, 69 asisten wasit, dan 24 asisten VAR.

Namun, pertandingan mana saja yang akan dipimpin oleh Alireza Faghani belum diketahui.

Faghani pernah memimpin laga Persib Bandung vs Bhayangkara FC, Persija Jakarta vs PS TNI, Persib Bandung vs Madura United, Persija Jakarta vs Semen Padang, Barito Putera vs Bali United, dan Arema FC vs Persipura Jayapura.

Ia memimpin Liga 1 setelah ditunjuk PSSI melalui program wasit asing.

Profil Alireza Faghani

Nama : Alireza Faghani

Umur : 44

Tempat, tanggal lahir: Kashmar, 21 Maret 1978

Debut : 7 Agustus 2009

Total penampilan: 339 pertandingan