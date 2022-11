POTRET Rafathar dan Rayyanza Tiba di Qatar Siap Nonton Piala Dunia 2022, Jagokan Timnas Argentina

TRIBUNJABAR.ID - Pasangan selebriti Raffi Ahmad dan Nagita Slavina mengajak kedua putranya, Rafathar dan Rayyanza untuk menonton Piala Dunia 2022 di Qatar.

Sebagaimana diketahui perhelatan akbar Piala Dunia 2022 akan berlangsung mulai hari ini, Minggu (20/11/2022).

Keluarga yang kerap mendapat julukan "Sultan Andara" juga tidak ketinggalan untuk menyaksikan Piala Dunia 2022 tersebut secara langsung.

Saat ini keduanya diketahui sudah tiba di negara tempat berlangsungnya perhelatan tersebut.

Potretnya dibagikan oleh Raffi Ahmad di Instagram miliknya, Minggu (20/11/2022).

"Let's Rock And Roll QATAR !!!! World Cup 2022 Are You Ready ???," tulis Raffi Ahmad dalam keterangannya.

Pada foto yang dibagikan tersebut nampak keluarga RANS itu berpose di depan tugu bertuliskan "FIFA World Cup Qatar 2022".

Raffi Ahmad menggendong Rayyanza, sementara Nagita Slavina memeluk Rafathar.

Melalui unggahan Instagram story, Raffi Ahmad juga mengungkap bahwa putranya mendukung Timnas Argentina di Piala Dunia 2022 kali ini.

Pada video di Instagram story tersebut, Raffi Ahmad dan keluarganya itu masih berada di dalam pesawat menuju Qatar.

Nampak salah satu petinggi Indosiar, Harsiwi Achmad menghampiri Rafathar.

Raffi pun menjelaskan bahwa Rafathar mengidolakan pemain sepak bola milik Timnas Argentina, Lionel Messi.

"Dia suka Messi Bu Siwi, dia pengen nonton Argentina," ujar Raffi Ahmad.

Sebelumnya juga Raffi Ahmad dan Nagita Slavina pernah membicarakan tentang cara agar Rafathar bisa bertemu dengan pemain kesayangannya itu.