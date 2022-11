Momen Keakraban Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo Jelang Piala Dunia 2022: Main Catur

TRIBUNJABAR.ID - Dua megabintang sepak bola dunia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo, mengunggah foto bersama menjelang dimulainya Piala Dunia 2022.

Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo kompak mengunggah foto sedang bermain catur di akun Instagram masing-masing pada Minggu (20/11/2022) dini hari WIB.

Foto itu menampilkan Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo berhadapan sambil memainkan catur dalam kampanye terbaru merek asal Prancis, Louis Vuitton.

Messi dan Ronaldo, yang kerap dijuluki GOAT (The Greatest of All Time), juga menuliskan keterangan yang sama, "Victory is a State of Mind. A long tradition of crafting trunks."

Sebelum ini, Cristiano Ronaldo melontarkan pujian bagi Lionel Messi.

Ronaldo menyebut Messi sebagai pemain sepak bola yang luar biasa, ajaib, dan top.

Pernyataan itu termasuk dalam wawancara Cristiano Ronaldo bersama jurnalis asal Inggris, Piers Morgan.

"Sebagai pemain, dia (Lionel Messi) adalah pemain luar biasa, ajaib, dan top. Secara pribadi, kami berbagi panggung selama 16 tahun," kata Cristiano Ronaldo.

"Bayangkan, 16 tahun. Saya memiliki hubungan yang baik dengannya."

"Bukan teman dalam hal sering berbicara di telepon atau bermain di rumah, tetapi seperti rekan satu tim," katanya.

"Dia adalah orang yang sangat saya hormati. Bagaimana cara dia selalu berbicara tentang saya," tutur Cristiano Ronaldo.

"Apa yang akan saya katakan tentang Messi adalah dia pria hebat yang melakukan hal-hal hebat di sepak bola," kata Ronaldo.

Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo sama-sama akan tampil pada Piala Dunia kelima mereka.

Messi memperkuat timnas Argentina di Piala Dunia 2022, sedangkan Ronaldo membela Portugal.

Timnas Argentina tergabung di Grup C bersama Meksiko, Polandia, dan Arab Saudi.

Adapun Portugal berada di Grup H dengan Uruguay, Ghana, dan Korea Selatan.

Piala Dunia 2022 akan berlangsung mulai malam ini, Minggu (20/11/2022), dengan laga pembuka Qatar vs Ekuador pukul 23.00 WIB. (*)

