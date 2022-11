Konser Dewa 19 di Bandung Diakhiri 4 Penonton Pingsan dan Ratusan Penonton Tak Bisa Masuk

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Merayakan 30 tahun eksistensi kehadirannya di belantika musik Tanah Air, grup band Dewa 19 sukses mengguncang Bandung, Sabtu (19/11/2022) malam.

Hadir di El Dorado Dome Jalan Setiabudi, grup band asal Surabaya ini mampu menggiring para Baladewa yang hadir dari berbagai daerah ke suasana di era 90 dan 2000an.

Dewa19 yang hadir dengan formasi trio vokal Once, Virzha dan Elo, menyuguhkan lagu pertama dari Album Terbaik-Terbaik yang dirilis tahun 1995 yaitu Bukan Siti Nurbaya.

Setelah itu lagu dari album perdana Kita Tidak Sedang Bercinta Lagi menggema membesut emosi lebih dari 3000 penonton yang hadir saat itu.

Lagu dari album kedua Still I'm Sure We Love again dari album kedua juga membawa para Baladewa hanyut ke nuansa awal 90an dimana para penonton tak henti turut bernyanyi.

Selanjutnya sederet lagu-lagu melankolis dan pop rock lainnya mengguncang panggung El Dorado Dome melalui vokal yang silih berganti antara Elo, Virzha dan Once sebut saja lagu Bukan Siti Nurbaya, Cinta Gila, Aspirasi Putih, single terbaru Juliette, Tak Akan Ada Cinta Yang :Lain, Cinta Kan Membawamu Kembali, Restoe Bumi, Aku Milikmu, serta sejumlah lagu Ahmad Band seperti Sudah dan Cinta Kau Dan Dia.

Ahmad Dhani ketika ditemui disela-sela acara peluncuran single terbaru Dewa 19 feat Ello bertajuk Juliete, di The Garrison Kemang, Jakarta Selatan, Rabu (30/3/2022).(Warta Kota/Arie Puji Waluyo) (Warta Kota/Arie Puji Waluyo)

Di sesi dua giliran lagu yang didominasi aliran pop rock hampir mendominasi seluruh konser Dewa19 yang sukses mengguncang Baladewa yang hadir dari berbagai kota seperti Bandung Raya, Bogor, bahkan hingga Jakarta dan luar Jabar lainnya.

Sayangnya, antusiasme yang sangat tinggi dari para penonton akan konser Dewa19 di Bandung ini tidak disertai dengan kesiapan panitia di awal konser dimulai dimana ratusan penonton di area Silver tidak bisa masuk ke dalam arena konser.

Ini disebabkan area di dalam gedung El Dorado Dome yang sudah over kapasitas sehingga memaksa ratusan penonton yang telat hadir menjadi tertahan di luar pintu masuk bahkan sama sekali tak bisa masuk hingga konser usai.

Pun, penuh sesaknya area silver yang memaksa penonton harus menyaksikan konser dengan berdiri di tengah impitan ribuan orang membuat area ini menjadi pengap dan panas.

Ini membuat sejumlah penonton yang tidak kuat dengan kondisi ini pingsan dan bahkan ada yang harus dibawa ke tenda medis yang sudah disiapkan oleh panitia penyelenggara.

Sementara seorang penonton, Deri, mengaku sangat kecewa dengan kondisi ini.

Ia harus merogoh kocek sebesar Rp500.000 agar bisa mendapatkan tiket masuk di area Silver.

"Tapi lihat saja, jangankan masuk, mendekati pintu masuk saja susahnya minta ampun karena berdesakan," katanya.( kemal setia permana)